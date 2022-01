Défi château de neige: Gagnez à jouer dehors!

Depuis le 10 janvier, la saison 2022 du Défi château de neige est lancée dans la région des Laurentides. Jusqu’au 14 mars, Loisirs Laurentides vous invite à bouger et à profiter de l’hiver québécois en réalisant un château de neige qui vous donnerait la chance de remporter un des nombreux prix de participation.

Créé dans le but de développer les plaisirs de l’activité physique auprès des enfants et des familles, le Défi château de neige est l’occasion idéale pour jouer à l’extérieur malgré le froid. Adopté par les régions québécoises en 2014, le défi est aujourd’hui une activité idéale en ces temps de pandémie car il n’y a qu’à sortir à l’extérieur et à construire un château de neige. De plus, on peut y participer dans sa cour, dans un parc, seul, en famille ou en amis.

« C’est vraiment un défi qui s’adresse à tout le monde, tant qu’on a de la neige et un espace pour faire un château », lance Stéphanie Bastien, agente de développement chez Loisirs Laurentides. Bien qu’il s’agisse d’un événement qui s’adresse principalement aux familles, le Défi château de neige est idéal pour n’importe qui désirant bouger lors de la saison hivernale. D’ailleurs, le défi connaît un succès dans les écoles primaires et secondaire, tout comme dans les services de garde et les Centres de la petite enfance. « Ça peut aussi intéresser des collègues de travail ou des amis qui se lancent des défis », précise Mme Bastien.

L’année dernière, 574 châteaux de neige ont été construits dans la région des Laurentides. « L’année passée a été un très gros succès! On a eu le retour de beaucoup de participants qui m’ont mentionné le plaisir qu’ils ont eu et qu’ils ont vraiment apprécié le défi », s’exclame Stéphanie Bastien qui espère que les Laurentiens et Laurentiennes battront le record de la saison précédente.

Jouer, ça rapporte!

Encore une fois cette année, le Défi château de neige offre la chance aux participants de gagner un des nombreux prix de participation. « L’esprit du défi, c’est de faire sortir les gens à l’extérieur. On continue dans cet esprit-là par les prix qu’on offre parce qu’ils sont presque tous orientés vers le plein air et l’activité physique », annonce, Mme Bastien. En plus des prix disponibles pour l’ensemble des québécois, Loisirs Laurentides propose des prix régionaux comme un séjour pour quatre personnes dans un chalet rustique au Centre de plein air les 6 Cantons.

Comment participer

En plus d’être un défi gratuit accessible à tous, les participants ont les mêmes chances de gagner un prix étant donné qu’ils seront attribués au hasard. Il suffit simplement de construire un château de neige dans votre cour ou dans un parc et de l’immortaliser en le prenant en photo. Par la suite, inscrivez votre création et partager la photo sur le site [www.defichateaudeneige.ca] d’ici le 14 mars.

Au moment de l’inscription, le château devra être répertorié parmi l’une de ces quatre catégories : Famille, Petite enfance, École, Organisme/municipalité.