Déconfinement : reprise des activités sportives intérieures dès lundi

La ministre Isabelle Charest a annoncé, ce matin, ce qui devrait être la dernière phase du déconfinement sportif (à l’exception des sports de combat), alors que le gouvernement du Québec et la Santé publique autorisent la réouverture, dès le 22 juin, des infrastructures intérieures tels les arénas, les plateaux de gymnastique, les centres de conditionnement physique, de même que les plages publiques et privées.

«On a réalisé, avec le confinement, à quel point les activités physiques ont un impact sur le bien-être physique et mental de la population, et à quel point ça nous a manqué», d’exprimer l’ex-olympienne et ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

En compagnie du docteur Horacio Arruda, Mme Charest a précisé que cette reprise tant attendue n’était pas exempte de l’application des consignes habituelles et que de nouveaux protocoles et de nouvelles mesures sanitaires seront prescrits, tant pour les adeptes que les employés des plateaux sportifs. «Grâce à la collaboration des fédérations sportives, des guides de reprise des activités seront mis à la disposition des sportifs et de leurs membres», d’ajouter la ministre qui maintient que nous n’aurons pas le choix d’adapter nos pratiques à la réalité de la pandémie. «Il ne faut rien tenir pour acquis et rester prudents», a-t-elle insisté.

«On doit le faire pour aider les autres et se protéger», de renchérir le docteur Arruda qui suggère fortement, par exemple, qu’on utilise le moins possibles les vestiaires sportifs (ce qui implique d’arriver sur les lieux de pratique déjà revêtus de son équipement) et qu’on attende le retour à la maison pour se doucher.

Les matchs sportifs pourront également reprendre, alors que les contacts accidentels et sporadiques seront acceptés. Pour ce qui est des sports de combat, la ministre a précisé que les dojos pourraient tout de même rouvrir leurs portes et permettre les entraînements.

177 nouveaux cas et neuf décès

Bien entendu, cette reprise des activités sportives intérieures ne signifie pas pour autant que la pandémie de COVID-19 est terminée et le docteur Arruda demeure toujours convaincu que la menace demeure et qu’une deuxième vague se produira. «C’est sûr qu’il y aura de nouveaux cas. On va probablement accepter, tolérer un certain niveau de cas qui n’aura pas nécessairement d’impact sur les personnes âgées et sur notre système de soins de santé. C’est pour ça que j’invite les gens à être prudents», ajoute le directeur national de la Santé publique.

Selon la dernière mise à jour de l’organisme, le Québec a enregistré 117 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 54 263. On déplore également 29 nouveaux décès (dont neuf depuis hier). Le nombre d’hspitalisation a cependant diminué de 28, pour atteindre un total de 690. Du lot, 72 personnes se trouvaient aux soins intensifs (-5). Par ailleurs, 22 459 personnes sont désormais guéries de la COVID-19, au Québec, une augmentation de 199 depuis hier.

Dans les Laurentides

La Santé publique des Laurentides a fait de même et déclaré un total de 3 219 cas (+18) et 172 décès. C,est toujours la MRC de Thérèse-De Blainville qui montre le plus de cas, avec 1 149 cas et 70 décès. Suivent dans l’ordre les MRC suivantes : Rivière-du-Nord, avec 747 cas et 44 décès ; Deux-Montagnes, avec 542 cas et 14 décès ; Mirabel, avec 294 cas et un décès ; Pays-d’en-Haut, avec 228 cas et 32 décès ; Laurentides, avec 160 cas et six décès ; Argenteuil, avec 76 cas et cinq décès ; Antoine-Labelle, avec 16 cas et aucun décès ; les sept cas restants n’ont pas de lieu déterminé.