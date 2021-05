Décès d’une grande bénévole

(C. D.) — C’était une dame extrêmement sympathique et dynamique, Jacqueline Crevier est décédée le 15 mars dernier, à l’âge de 97 ans, au CHSLD Desjardins, à Saint-Sauveur, où elle résidait depuis quelque temps, après une dizaine d’années passées à Blainville.

Mais c’est à Boisbriand, où son mari, feu Elzéar Crevier, fut conseiller municipal de 1982 à 1994, qu’elle aura passé la plus grande partie de sa vie, elle qui fut particulièrement associée aux destinées du Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal, pendant plus de 40 ans.

Son action bénévole couvre néanmoins une cinquantaine d’années puisqu’elle a fait partie de nombreux conseils d’administration, faisant valoir ses talents et sa détermination dans la recherche de commandites. Elle fut notamment aux premières loges, lors de la fondation de la Maison des jeunes Sodarrid, à Boisbriand, tout comme elle fut impliquée dans la cause de l’Alzheimer, notamment lors de la tenue de la Marche de la Mémoire Rona, à Boisbriand.

Née Sarrasin, Jacqueline Crevier était la mère de Jean (Claudelle), Yvon (France), France (Jean-Guy), Carole (Robert) et Solange (Marc). Elle avait 15 petits-enfants, 12 arrières-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. À ceux-ci, de même qu’à tous ses proches, le journal offre ses plus sincères condoléances.