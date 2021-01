Décès de Roger Pilon, grand bâtisseur de la Ville de Lorraine

C’est avec beaucoup de tristesse que la Ville de Lorraine a appris le décès de Roger Pilon, à l’âge de 92 ans. Cet homme d’affaires, qui a fondé Les Entreprises Pilon inc. en 1970, a participé activement au rêve initial des bâtisseurs de Lorraine, celui de créer une communauté essentiellement résidentielle en milieu champêtre.

C’est dans les années 70 que la Ville de Lorraine confie à M. Pilon le mandat de développer le secteur «Lorraine-Nord» désignant à l’époque le territoire situé au nord de l’autoroute 640. On lui doit notamment ceux de Montbéliard, Val-d’Ajol, Vignory et René-D’Anjou ainsi que la construction du centre commercial Place Lorraine, débutée en 1973. Au cours de sa longue et brillante carrière, cet entrepreneur et homme d’affaires a laissé sa marque dans de nombreuses municipalités du Québec.

M. Pilon laisse dans le deuil son épouse Polly Ann Maloney, ses filles Grace, Jessica, désormais à la tête de l’entreprise familiale, et Weena, courtière immobilière et ancienne conseillère municipale à Lorraine, de 2009 à 2012. En plus de ses enfants, petits-enfants et proches parents, M. Pilon laisse derrière lui de nombreux amis, proches collaborateurs et connaissances.

«Au nom des élus et de tous les employés, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux proches de M. Pilon. Je salue cet homme qui a fait partie des grands bâtisseurs de Lorraine, ceux qui ont façonné notre municipalité», mentionne le maire de Lorraine, Jean Comtois.