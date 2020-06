Décès d’André Bédard, ancien conseiller municipal à Lorraine

C’est avec beaucoup de tristesse que la Ville de Lorraine a appris le décès, le 24 mai, d'André W. Bédard, à l’âge de 71 ans. Celui-ci a occupé un siège de conseiller municipal à Lorraine de 1999 à 2009, au sein des équipes des maires Gilles Pelletier et Boniface Dalle-Vedove, notamment à titre de délégué aux sports et aux loisirs.

Cet ex-homme politique laisse dans le deuil son épouse Johanne Girard; ses enfants Marc-André (Geneviève), Nicholas (Karine) et Marie-Douce (Rachid); ses petits-enfants (Alexis, Gabrielle, Camille et Arthur) ainsi que d’autres parents et des amis. Un hommage lui sera rendu lorsque les rassemblements seront de nouveau possibles.

«Au nom des élus et de tous les employés, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux proches de M. Bédard. Je salue cet homme qui nous a précédés au conseil municipal de Lorraine et qui a œuvré pendant une décennie au bien-être de notre communauté», mentionne le maire, Jean Comtois.