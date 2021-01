Début des travaux de stabilisation des talus du ruisseau Lamothe

Des travaux commandés par la Ville de Sainte-Thérèse sont sur le point de débuter au ruisseau Lamothe situé dans le secteur de Sainte-Thérèse-en-haut. Ces derniers ont pour objectif de stabiliser les talus afin de prévenir des glissements de terrain potentiels.

Accompagnée de la firme de consultants Terraformex Environnement, la Ville supervisera les travaux de l’entrepreneur A. Desormeaux Excavation, évalués à 340 000 $, qui doivent débuter le 26 janvier, les conditions hivernales facilitant ce type d’intervention.

«Les citoyens vivant à proximité du ruisseau Lamothe ont été rencontrés en amont de la démarche ayant mené aux travaux. La collaboration des diverses parties nous permet d’agir promptement et sécuritairement, tout en assurant la préservation et la réhabilitation de l’environnement, de la faune et de la flore», a déclaré la mairesse Sylvie Surprenant.

Une fois l’aménagement d’un chemin d’accès au ruisseau mis en place, de l’enrochement sera effectué à la base des talus de façon à remplir les vides causés par l’érosion. Un lit permanent de substrat aquatique en pierres de rivière favorisant l’apparition de faune aquatique sera également mis en place.

Des épis rocheux et de bois provenant d’arbres en situation précaire seront érigés pour dissiper l’énergie du courant d’eau. Les branches récupérées serviront aussi à la fabrication d’abris fauniques pour les petits animaux. Les travaux porteront sur une portion de 260 m du ruisseau. La dernière étape est prévue au printemps 2021, soit celle de la plantation d’arbustes indigènes et le déplacement de vivaces en situation d’érosion.

La durée projetée des travaux est d’environ un mois. Une entrave mineure à la circulation est d’ailleurs déjà en place à cet effet sur le boulevard des Mille-Îles Ouest, entre les rues Bazinet et Toupin.