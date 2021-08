De nouveaux venus à Sainte-Anne-des-Plaines

Le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne- des-Plaines a récemment annoncé la nomination de M. Mathieu Racette au poste de directeur adjoint au Service de l’urbanisme et du développement économique en remplacement du poste de conseiller en urbanisme et crée le poste de direction adjointe au Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, et y nomme M. Frédéric Maltais.

M. Racette occupait le poste de Conseiller en urbanisme depuis le 30 novembre dernier et se dirige maintenant vers de nouveaux défis aux côtés des membres de l’équipe du Service de l’urbanisme et du développement économique en tant que directeur adjointe du service.

Monsieur Racette est résident de Sainte-Anne-des-Plaines, détient un baccalauréat en urbanisme obtenu en 2011 et celui-ci est membre de l’ordre des urbanistes du Québec. Il a travaillé à la Ville de Boisbriand et a également siégé 7 années à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville, ce qui lui permet d’avoir une excellente vision du développement et des enjeux du service.

Dans la foulée des projets grandissants, la Ville a procédé à la mise en place d’une direction adjointe au Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire et y nomine M. Frédéric Maltais. M. Maltais détient un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Il a travaillé avec l’équipe de Québec en forme et pour la Ville de Terrebonne au Service de la vie associative.

Occupant le poste de coordonnateur des loisirs à la Ville depuis 2016, M. Maltais a travaillé à développer plusieurs projets culturels, notamment les Vendredis musicaux, l’Exposition d’Arts visuels, le Salon Anneplain’Arts, et bien plus, ce qui lui permettra d’occuper son nouveau poste de directeur adjoint avec brio!