De nouveaux outils pour soutenir les personnes endeuillées

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) présente aux familles québécoises de nouveaux outils d’aide et d’accompagnement pour soutenir les personnes endeuillées après la mort d’un proche.

«Nous sommes extrêmement sensibilisés au fait que le contexte actuel de pandémie perturbe le déroulement habituel des rituels funéraires et nous proposons aujourd’hui deux nouvelles ressources d’aide destinées aux personnes qui ont perdu un proche», dit la directrice générale de la Corporation des thanatologues, Annie Saint-Pierre.

Le recueil «Le deuil, c’est quoi?»

Dans un premier temps, avec l’implication de l’ambassadrice Josée Masson, spécialiste du deuil et fondatrice de Deuil-Jeunesse, la CTQ propose un nouveau recueil pour les personnes de tous âges qui s’intitule tout simplement «Le deuil, c’est quoi?». Disponible en ligne en français et en anglais, sur les sites Web de la CTQ et de Deuil-Jeunesse, ce recueil démystifie les émotions et les sentiments que peut ressentir une personne affectée par la mort d’un être cher. Le recueil est aussi disponible au sein des entreprises funéraires membres de la Corporation des thanatologues du Québec. «Ce recueil aborde différents aspects de la mort et se veut une référence sur les mythes et réalités du deuil», confie Mme Masson.

Le coffret de soutien «Ton deuil, ton histoire»

De plus, la Corporation des thanatologues et son ambassadrice, avec la collaboration de l’entreprise Funeraweb, présentent aux familles affectées par la mort un coffret de soutien qui propose des réponses à plusieurs questions que se pose une personne endeuillée. Parce que chaque deuil comporte son histoire et que chaque deuil est différent, ce coffret aidera à mieux comprendre la façon dont chaque personne peut se sentir après la mort d’un être cher. Il est offert auprès des entreprises funéraires membres de la CTQ, chez Deuil-Jeunesse et à la Corporation des thanatologues.

Avec la reprise graduelle des activités funéraires et les mesures en place pour prévenir la COVID-19, la CTQ pense nécessaire d’ajouter ce recueil et ce coffret personnel comme ressources d’accompagnement pour aider les gens en deuil.