De nouveaux engagements pour le Vrai Blainville

Emballée de présenter ce qu’elle considère comme l’un des principaux enjeux des prochaines années, la candidate à la mairie et cheffe du Vrai Blainville, Liza Poulin, a récemment exposé les engagements de son Parti en matière d’environnement, milieux naturels et mobilité. Elle était accompagnée des candidats Francis Allaire (Notre-Dame-de-l’Assomption) et Patrick Marineau (des Hirondelles) pour l’occasion.

« 40% du territoire blainvillois est constitué de milieux naturels. Nous souhaitons continuer les démarches de protection de ces milieux pour s’approcher des objectifs de la CMM en matière de protection, tout en poursuivant l’aménagement de sentiers pour les rendre plus accessibles aux citoyens », a souligné Francis Allaire, biologiste de formation, rappelant que Le Vrai Blainville – Équipe Liza Poulin a formulé pas moins de 15 engagements en matière d’environnement et de mobilité, soit d’étendre la collecte des matières organiques à d’autres secteurs et aux activités de la ville, de permettre l’achat à coût réduit d’un deuxième bac de compost ou de recyclage, d’ouvrir l’Écocentre une deuxième journée par semaine durant la saison hivernale, d’établir une collecte des halocarbures à domicile, d’offrir un programme de subvention à l’achat de bornes, de vélos et de véhicules électriques et de faciliter l’aménagement de toits verts dans les secteurs industriels, pour ne nommer que ceux-là.

« Comme nous souhaitons fixer des standards élevés en matière d’environnement, un comité de travail sur les changements climatiques et une consultation citoyenne seraient mis en place dans la première année de notre administration pour actualiser notre politique environnementale et la rendre encore plus ambitieuse », a poursuivi Patrick Marineau, candidat dans le district des Hirondelles.

L’Équipe du Vrai Blainville souhaite également renforcer la politique de foresterie urbaine afin de lutter contre les ilots de chaleur et préserver la canopée du territoire. Le Vrai Blainville devra en outre poursuivre sa collaboration avec EXO afin que l’offre de service en transport en commun réponde mieux aux besoins de la population et continuera de valoriser le transport actif en subventionnant l’achat de supports à vélo par les commerçants.

