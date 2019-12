De nombreux élèves absents à l’approche des Fêtes

Le 4 décembre, on estime à 70 le nombre d’élèves qui ne se sont pas présentés à l’école primaire Le Tournesol, de Lorraine. Aux prises avec des symptômes de grippe, ils sont demeurés à la maison. Il n’en fallait pas moins pour créer un tollé qui s’est transposé jusque dans les médias nationaux.

À la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), on se fait toutefois rassurant. La porte-parole, Anik Gagnon, a d’ailleurs tenu à nuancer les informations rapportées par TVA notamment.

«C’est certain que la situation est fragile à l’école Le Tournesol et que nous y dénotons un haut taux d’absentéisme, mais des situations telles que celle-ci arrivent fréquemment. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions aux prises avec un problème de scarlatine dans une autre école» , a indiqué Mme Gagnon, avant d’ajouter que la période précédent les vacances des Fêtes est souvent propice à développer de tels symptômes.

«Nous savons tous ce qu’est une école. Les enfants y vivent en promiscuité et avant Noël nous remarquons toujours des foyers de contagion. Quand ce n’est pas la gastro, c’est l’influenza et la fièvre. Cette vague-là va revenir juste avant la semaine de relâche.»

Préoccupée

À la CSSMI, on est bien sûr préoccupés par cette situation. Ce n’est pas fréquent que 15 % de l’ensemble des élèves (400) soient absents. D’ailleurs, un appel a été logé au Bureau de la santé publique (BST) de la région afin d’obtenir les consignes sur la marche à suivre.

«Ce sont eux les experts! Et ils ne parlent pas d’épidémie! Pas pour le moment en tout cas» , lance Anik Gagnon, avant de préciser être en contact avec le BST sur une base quotidienne.

«On leur rend des comptes chaque jour, avec le nombre d’absences enregistrées. En retour, le BST nous demande d’envoyer des consignes aux parents, de rappeler les règles d’hygiène de base et de désinfecter l’école, ce que nous faisons très bien» .

L’école Le Tournesol a été lavée à la grandeur à deux reprises la semaine dernière. Aires publiques, poignées de portes, robinets, rampes, etc.. Tout y est passé! Mardi, au moment d’aller sous presse, 40 élèves étaient toujours absents.