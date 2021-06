De moins en moins de cas dans les Basses-Laurentides

Les cas de COVID-19 sont désormais en nombre insignifiant dans les Basses-Laurentides, tant et si bien qu’un simple calcul mental suffit pour comparer les données hebdomadaires publiées par la Santé publique des Laurentides, pour chacune des municipalités qui la composent. Même plus besoin de calculatrice!

On nous recommande tout de même de rester prudents, puisque de nouveaux cas apparaissent chaque jour au Québec, qui a connu un taux de surmortalité de 9 % directement lié à la COVID, depuis un an, selon les données rendues publiques par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Les autorités publiques n’écartent pas l’idée, par ailleurs, qu’une quatrième vague puisse déferler à l’automne. Quoi qu’il en soit, encourageons-nous un peu avec la situation qui prévaut actuellement.

MRC de Deux-Montagnes

En date du 17 juin, il ne subsistait plus que 13 cas actifs dans la MRC de Deux-Montagnes. C’est cinq de moins que la semaine précédente.

Dix de ces cas se trouvaient à Saint-Eustache, qui en enregistrait un de plus que le 10 juin. Cette municipalité a affiché le plus grand nombre de cas tout au long de la pandémie, avec un cumulatif de 1 876 (+9).

Pour les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant: Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 659 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Deux-Montagnes, 555 cas (+0) et 1 à 4 cas actifs; Pointe-Calumet, 191 cas (+0) et aucun cas actif; Saint-Joseph-du-Lac, 188 cas (+0) et aucun cas actif; Oka, 166 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Kanesatake, 32 cas (+0) et aucun cas actif; Saint-Placide, 28 cas (+0) et aucun cas actif.

MRC de Thérèse-De Blainville

Le nombre de cas actifs n’a pas bougé, entre le 10 et le 17 juin, alors qu’on en recense toujours 22 dans la MRC de Thérèse-De Blainville.

Blainville occupe toujours le haut du pavé pour ce qui est du nombre cumulatif des cas, avec 2 246, seulement quatre de plus que la semaine précédente. Pour la première fois, on lui accole la donnée approximative 1 à 4 pour ce qui est des cas actifs.

Pour le reste de la MRC, la situation va comme suit: Sainte-Thérèse, 1 219 cas (+3) et six cas actifs (+1); Boisbriand, 1 178 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs; Rosemère, 572 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs; Bois-des-Filion, 490 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs; Sainte-Anne-des-Plaines, 547 cas (+1) et aucun cas actif; Lorraine, 414 cas (+5) et cinq cas actifs (+5).

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, quatre citoyens ont reçu un diagnostic positif, entre le 10 et le 17 juin, pour un total de 2021 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs y est désormais de 5, en baisse de sept.

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré un décès attribuable à la COVID-19, entre le 10 et le 17 juin, pour un total de 506 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas a atteint un cumulatif de 20 918 (+47), alors qu’on recense 52 cas actifs (-22).

On signale par ailleurs que 20 360 personnes qui avaient contracté le virus en sont désormais guéries, une augmentation de 68 en une semaine. Durant la même période, 37 380 personnes ont été vaccinées, pour un total de 483 083 dans les Laurentides.