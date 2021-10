De la rare visite au Collège Lionel-Groulx

Pas un, mais deux ministres du gouvernement du Québec, soit la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et le ministre des Finances et député de Groulx, Eric Girard, se sont présentés au Collège Lionel-Groulx, le mardi 12 octobre. Ils y étaient pour annoncer l’octroi de 2 M$ pour la mise à l'étude d'un projet d'ajout d'espace visant à répondre au besoin de places au collégial pour les années à venir.

De quelques milliers d’étudiants dans les années 80, le Collège Lionel-Groulx en compte aujourd’hui près de 6000 en formation régulière. Pour répondre à cette augmentation significative de sa population étudiante, on a mis en œuvre, depuis 2009, une série de projets d’agrandissement de ses espaces, mais, force est de constater que ce n’est pas encore suffisant.

« Notre région connaît l’une des plus fortes croissances démographiques au Québec. Cela a un impact certain sur notre capacité à accueillir une communauté de plusieurs milliers d’étudiantes et étudiants », a indiqué d’emblée le directeur général du Collège Lionel-Groulx, Michel Louis Beauchamp, reconnaissant envers le gouvernement du Québec et le programme des Chantiers de la réussite mis sur pied par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour contribuer à l’atteinte des cibles nationales fixées dans le Plan stratégique 2019-2023.

Pour Michel Louis Beauchamp, il ne fait pas de doute que pour assurer la réussite et l’accessibilité aux études supérieures de ses étudiants, ces derniers doivent être placés dans les meilleures conditions possibles.

« C’est toute la communauté socio-économique de la région et le Québec qui bénéficieront de ses futurs citoyens engagés », a-t-il indiqué.

Déficit de 9000 mètres carrés

Le Collège fait actuellement face à un déficit d’espace de près de 9 000 mètres carrés. Selon les prévisions, ce déficit passera à un minimum de 15 000 mètres carrés d’ici 2028-2029, notamment avec les 1 425 nouvelles places qui lui seront accordées d’ici là. Considérant ces besoins, un ajout d’espace pour résorber le déficit actuel et créer des places supplémentaires pour les futurs étudiants s’avère essentiel. Ainsi, ce soutien financier permettra de réaliser un dossier d’opportunité dans le but d’analyser et de recommander la meilleure solution immobilière pour parvenir à cet objectif.

« Nous prévoyons une augmentation de la population étudiante au collégial dans les prochaines années et voyons cela de manière très positive. Notre rôle est de bien accueillir les futurs étudiants et de leur garantir suffisamment de places. Je suis heureuse que nous prenions tous les moyens d’offrir à tous ceux et celles qui le souhaiteront, la chance d’étudier au Collège Lionel-Groulx », a souligné Mme McCann lors de la conférence de presse.

« Je suis convaincu que cet investissement permettra au Collège Lionel-Groulx de trouver le meilleur moyen de répondre aux futurs besoins d’espace des étudiants de notre région. Je suis emballé de savoir que nous travaillons ensemble pour léguer aux prochaines générations un Québec innovant, prospère et dynamique », a ajouté Eric Girard.

Non seulement le Collège Lionel-Groulx, mais l’ensemble du réseau collégial de Montréal et des couronnes environnantes feront face à des enjeux de capacité d’accueil au cours des prochaines années, prévoit le gouvernement du Québec.