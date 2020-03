Cybercriminalité: le député appelle à la vigilance

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, invite la population à être vigilante dans le contexte actuel de la COVID-19 et à faire preuve de prudence en ce qui concerne la cybercriminalité.

La situation de crise représente une aubaine pour les cybercriminels qui jouent sur les peurs et les angoisses des citoyennes et citoyens, a rappelé Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois avant d’ajouter que l’on constate dans le monde un important accroissement des tentatives d’hameçonnage, de cyberattaques et de cyberescroqueries directement liées à la COVID-19 et que le Québec n’est pas épargné.

« On a récemment vu une multitude de campagnes de courriels frauduleuses, par exemple d’organismes de bienfaisance non autorisés sollicitant de l’argent pour de la recherche, des victimes ou des produits en demande tels que des masques, des produits de nettoyage ou des traitements miracles. D’autres se faisant passer, par courriel ou par messagerie texte, pour des représentants des ministères du gouvernement fédéral au sujet du coronavirus, vous demandant d’ouvrir une pièce jointe malveillante ou de fournir vos renseignements personnels ou financiers»,a commenté Luc Desilets, rappelant que les sites faisant référence à la COVID-19 ou au coronavirus directement dans leur adresse ont 50 % de chances supplémentaires d’être frauduleux.

Voici un rappel des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour se protéger et protéger son entreprise :

Faites particulièrement attention aux messages comme les courriels, les textos, les messages sur WhatsApp, Messenger, WeChat… ou les appels téléphoniques de personnes ou de numéros inconnus;

Ne cliquez jamais sur les liens ou les pièces jointes de ce type de message;

Ne téléchargez vos applications que depuis les sites officiels ou les boutiques officielles d’applications de vos appareils mobiles;

Vérifiez la réputation et la fiabilité des sites de commerce électronique concernant des achats en lien avec le COVID-19;

Attention aux collectes de fonds ou aux appels aux dons;

Attention aux fausses nouvelles, vérifiez toujours vos sources avant de croire et de partager toute information alarmiste, catastrophique ou miraculeuse concernant le COVID-19.

Pour consulter la liste exhaustive des fraudes recensées par la Gendarmerie royale du Canada liées à la COVID-19, consultez-le : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm