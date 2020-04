Culture du cannabis: Navaya obtient une licence de Santé Canada

Navaya, une entreprise établie à Boisbriand et incorporée en 2019 pour produire du cannabis haut de gamme, de qualité constante, à rendements élevés, annonce qu’elle a obtenu sa licence de culture de Santé Canada.

Grâce à cette licence, l’entreprise produira du cannabis au moyen d’une technologie de pointe dans un environnement de culture entièrement contrôlé, ce qui permettra d’obtenir des produits de qualité supérieure à rendement élevé et à faible coût, affirme-t-on par voie de communiqué.

«Nous sommes prêts à commencer la production prochainement. L’engagement des clients nous laisse envisager de tirer des revenus des ventes dès cette année, a déclaré Mark Stermer, directeur général de Navaya. Nos investissements et nos partenariats nous ont permis de franchir ce jalon réglementaire pour démarrer en trombe dès le coup d’envoi. Nous avons le souci de sélectionner des variétés de cannabis qui rentabilisent la production et maximisent la qualité, et ce, grâce à une technologie de pointe permettant d’obtenir des rendements élevés à faible coût. Nous sommes convaincus que nous aurons une influence immédiate sur l’industrie en cette période hors de l’ordinaire.»

Actuellement, Navaya achève l’installation de son équipement complet et exclusif de production hydroponique industrielle verticale qui assure un contrôle total de l’environnement de culture et une production intérieure constante de cannabis répondant aux normes les plus élevées.

La technologie de culture hydroponique verticale, exclusive au monde, est la méthode de culture la plus avancée qui soit comparativement à celle utilisée dans d’autres établissements de production, indique-t-on. En utilisant une technologie qui change la donne, Navaya pense être en mesure de produire à grande échelle un produit de la plus haute qualité, de manière constante et à faible coût.

«Depuis octobre 2019, on parle beaucoup du cannabis 2.0, commente M. Stermer. Avec l’utilisation d’un équipement de culture d’avant-garde, rigoureusement contrôlé dans notre établissement de culture hydroponique verticale, nous établissons la nouvelle norme pour les producteurs titulaires d’une licence, les producteurs 2.0 de l’avenir.»

Navaya prévoit commencer sa première culture de cannabis en mai 2020 et effectuera deux récoltes complètes avant la distribution. En recevant l’approbation définitive de Santé Canada pour chaque récolte, l’entreprise s’attend à recevoir sa licence de vente et à livrer le produit sur le marché au début du quatrième trimestre 2020. Navaya prévoit que l’installation de production sera à plein rendement au début de 2022 et qu’elle pourra produire chaque année 100 000 kg.