CSSMI: les artisans du virage numérique

L'équipe pédagonumérique du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) est toujours à la recherche de nouveaux outils afin de soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Depuis le début de la pandémie, ses actions rayonnent et se déploient à vitesse grand V au bénéfice des élèves, des enseignants et des directions d'école. Entretien avec Mélissa Bricault, conseillère pédagogique au RÉCIT local du CSSMI.

La réflexion entourant l’utilisation du numérique en classe n’est pas nouvelle. L’un des objectifs de l’équipe pédagonumérique (que l’on appelle aussi équipe APO) est de s’assurer que les technologies soient accessibles, d’une part, mais surtout qu’elles apportent une plus-value à l’aspect pédagogique. Dans le contexte particulier des derniers mois, son expertise s’est avérée non seulement appréciée, mais essentielle.

«La situation nous a incités à prendre du recul et à regarder comment, en fonction de ce qu’on était en train de vivre, on pouvait saisir cette opportunité pour faire un virage numérique accéléré», explique Mme Bricault.

Au printemps dernier, les actions visaient principalement à permettre aux enseignants de maintenir le lien avec leurs élèves. Puis, l’équipe APO s’est investie avec énergie afin de proposer des ressources pour développer et soutenir l’enseignement en mode virtuel.

Différents outils ont été élaborés en fonction des besoins de chaque établissement et service administratif du CSSMI, fruit d’une collaboration entre les techniciens informatiques, les conseillers pédagogiques, les services éducatifs et les monteurs vidéo.

L’outil Google Education a été déployé dans l’ensemble du réseau. Ressources, capsules, tutoriels, procéduriers ont également été réalisés et rassemblés sur différents sites. À cela s’ajoute la plateforme de formation Cameleon.tv qui demeure toujours aussi pertinente. De plus, depuis la semaine dernière, des ordinateurs Chromebook (avec écran tactile, stylet, etc.) sont offerts aux enseignants et conseillers pédagogiques.

«Ce qui est gagnant au CSSMI, c’est la concertation entre tous les services. Cela permet de créer une vision commune, de poser des actions cohérentes et d’adopter des pratiques gagnantes», fait valoir Mélissa Bricault.