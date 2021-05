CSSMI: le changement de nom est officiel

En juin dernier, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles annonçait la transformation de sa gouvernance en centre de services scolaire. L’organisation était donc devenue, depuis le 15 juin 2020, le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Toutefois, une demande de changement de nom avait été déposée auprès du gouvernement afin de devenir le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI).

À la demande du ministère de l’Éducation, il était impératif d’attendre la mise en place officielle du conseil d’administration, à l’automne 2020, afin que la demande de changement de nom soit conforme et effectuée dans le respect des règles de la nouvelle gouvernance scolaire. C’est aujourd’hui officiel: le CSSMI devient le Centre de services scolaire des Mille-Îles.

Pourquoi avoir modifié le nom?

Ancré dans la communauté depuis plus de 20 ans, l’acronyme CSSMI est connu et reconnu auprès de ses différents publics. Or, en conservant le nom de Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles où l’acronyme aurait été CSSSMI (3 S), il y aurait inévitablement eu une confusion avec le réseau de la santé et son acronyme CISSS (3 S) pour parler des centres intégrés de santé et de services sociaux. Finalement, en utilisant uniquement le terme «Mille-Îles», l’accent est mis sur cette référence à la rivière du même nom bordant l’ensemble du territoire.

Nouvelle identité et responsable de l’application des normes

Le CSSMI a l’obligation de se conformer aux normes du Programme d’identification visuelle (PIV) du gouvernement du Québec pour l’ensemble de ses communications imprimées et numériques. Sur le logo officiel, on retrouve donc la mention Centre de services scolaire des Mille-Îles accompagnée du mot Québec et du drapeau fleurdelisé.

Le Service du secrétariat général et des communications (SSGC) est responsable de l’application des nouvelles normes visuelles. Pour obtenir le nouveau logo ou pour toute question, veuillez communiquer avec Mélanie Olmi, secrétaire de gestion aux communications, au 450 974-7000, poste 2121, ou à l’adresse communication@cssmi.qc.ca.