CSSMI: C’est déjà le temps de s’inscrire pour la rentrée 2020-2021

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 pour tous les nouveaux élèves du primaire et du secondaire au sein de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) aura lieu du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement.

Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI, les parents doivent se présenter à l’école de desserte entre le 27 janvier et le 7 février inclusivement. Puisque certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec l’école pour connaître les modalités particulières et pour prendre rendez-vous.

Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf l’adoption au Québec, les citoyens canadiens et les résidents permanents), les parents doivent communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de desserte.

Réinscription

Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI pourront effectuer leur demande d’inscription en ligne par le biais du Portail Parents (Mozaïk). Dès la fin janvier, les parents recevront un courriel leur fournissant l’information nécessaire à la réinscription.

Toutefois, pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la réinscription se fera au moyen du formulaire papier remis à l’élève à la mi-février 2020.

Projets CSSMI

Pour l’inscription d’un enfant dans un projet CSSMI au primaire, il faut visiter la section Projets CSSMI au [cssmi.qc.ca] pour connaître tous les détails sur les différents projets (alternatif, musical et Baccalauréat International (PEI)), et sur les critères d’inscription.

De plus, des soirées d’information sont obligatoires pour les parents pour l’inscription à tous les programmes. Les dates des différentes soirées d’information, selon le projet choisi, sont en ligne sur le site de la CSSMI. Les dates limites d’inscription pour les projets CSSMI sont les suivantes: le 7 février pour le projet musical et le 14 février pour les projets alternatif et baccalauréat international (PEI).