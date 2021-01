Croissance démographique: Mirabel fait bonne figure selon les données de l’ISQ

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié, en novembre dernier, un ouvrage de référence intitulé «Panorama des régions du Québec». La Ville de Mirabel y fait bonne figure, alors qu’elle affiche la plus forte croissance de population entre les années 2016 et 2019, pour l’ensemble des régions de la province.

L’ISQ précise que 14 des 17 régions administratives du Québec ont connu une hausse remarquée en terme de population, avec, tout en haut de la liste, celle des Laurentides qui contenait une population globale de 620 264 habitants, en 2019.

Pour Mirabel, à la fois ville et municipalité régionale de comté (MRC), le taux d’accroissement annuel moyen est le plus élevé des trois dernières années, soit 39,4 pour 1 000 habitants. Mirabel se classe donc bonne première pour l’ensemble des MRC du Québec, avec une population passant de 51 100, en 2016, à 57 596, en 2019.

Prévisions pour 2041

Les chiffres projetés par l’ISQ, en 2021, illustrent que la croissance démographique se poursuivra à Mirabel et dans les Laurentides, et ce, pour les décennies à venir. Cette année, Mirabel devrait desservir une population d’environ 59 200 âmes, et ce, malgré la situation pandémique. Or, le décret du ministère québécois des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) adopté par le Conseil des ministres, le 16 décembre dernier, mentionne une estimation de 59 612 habitants, pour 2021.

C’est donc dire que la Ville de Mirabel poursuivra sur le chemin de l’accroissement jusqu’en 2041, pour atteindre le plateau des 74 000 citoyens.

De son côté, l’administration municipale se dit heureuse de ces projections, qui montrent, selon elle, une appréciation envers «le faible taux de taxation, la qualité de vie, les grands espaces, la proximité de la nature et le milieu de vie sécuritaire qu’offre la ville de Mirabel».

Pour plus d’informations relatives à l’Institut de la statistique du Québec et les données mentionnées plus haut, rendez-vous au [www.statistique.quebec.ca].