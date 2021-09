Creatival et la passion des bijoux

(CA) – Valérie Forgues, propriétaire de la boutique Creatival, a transmis sa passion pour les bijoux à ceux et celles qui fréquentent l’Académie des arts Trouve ta voie de Rosemère. Elle a donné la chance à plusieurs personnes ayant un déficit de participer à ses projets d’entreprise. Chaque vendredi, elle se rendait à l’Académie des arts pour leur apprendre à confectionner des bijoux. Faire un geste d’intégration comme celui-là n’est pas seulement une belle action, mais c’est aussi une belle occasion de tisser des liens avec des personnes si attachantes. Il est beau de voir une jeune entrepreneure comme Valérie avoir à cœur l’intégration sociale dans son entreprise. De plus, Valérie a accueilli dans son équipe la belle Mimi, atteinte de Trisomie 21, qui y oeuvre tous les mercredis depuis deux ans déjà. Elle s’est jointe à l’équipe pour travailler et une collection propre à son image lui est dédiée. Sur les bijoux, il y a des mains qui forment un cœur, un signe que MIMI fait toujours et qui la représente si bien. Pour en savoir plus, il suffit de visiter le [creatival.ca/fr/collections/collection-mimi].