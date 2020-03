Création d’un premier jardin communautaire à Blainville

Vous aimeriez cultiver votre propre potager, mais n’avez pas l’espace? Vous avez un intérêt pour le loisir et la nature? La Ville de Blainville annonce la création d’un tout nouveau jardin communautaire! Celui-ci verra le jour le 15 mai prochain, au Parc équestre (près de l’ancien Poney Club).

Ce projet a pour mission non seulement d’offrir aux citoyens la possibilité de cultiver des aliments frais et de qualité, mais aussi de créer un espace favorisant la solidarité, l’éducation aux principes écologiques et les saines habitudes de vie.

Cette année, 50 jardinets seront mis gratuitement à la disposition des citoyens, soit :  43 jardinets (4 pi X 12 pi X 18 po)  5 jardinets surélevés (4 pi X 12 pi X 36 po)  2 jardinets pour personnes à mobilité réduite Le jardin communautaire sera accessible tous les jours de 7 h jusqu’à l’obscurité, du 15 mai au 1er novembre. Un espace clôturé et verrouillé, des outils de jardinage et le matériel requis seront mis gratuitement à la disposition des jardiniers. Un ponceau piétonnier sera aménagé pour faciliter l’accès au jardin à partir du boulevard Céloron.

Inscriptions en ligne

Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus peuvent s’inscrire pour obtenir un jardinet (un seul par adresse civique). Les inscriptions auront lieu en ligne du 6 au 20 mars. Les espaces seront attribués par tirage au sort, parmi toutes les inscriptions reçues. Dans la semaine du 23 mars 2020, la Ville communiquera avec les personnes retenues par courriel. Les Blainvillois inscrits qui n’auront pas obtenu un jardinet se retrouveront sur une liste d’attente. La Ville communiquera avec eux si une place se libère. Les résidents qui s’inscrivent doivent être disponibles pour assister à la soirée d’information qui aura lieu le 7 avril 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville (1000, chemin du Plan-Bouchard). Plus de détails : blainville.ca

Responsabilités des jardiniers

Les jardiniers, en plus de partager un espace commun, doivent s’acquitter d’un certain nombre de tâches et s’impliquer dans l’organisation et le fonctionnement général du jardin communautaire. En s’inscrivant, ils s’engagent à faire au moins une heure de bénévolat par mois : nettoyage des allées, désherbage, aide à l’attribution des jardinets, etc. Les jardiniers devront respecter le règlement pour pouvoir jouir du lieu, des équipements dont il est pourvu et de leurs productions. Au moment de l’attribution du jardinet, le participant aura lu le règlement et il s’engagera à le respecter.