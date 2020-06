Création de 80 nouvelles places en CPE à Mirabel

Dans le but d’assurer le développement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 80 places, dont 20 poupons, en octroyant une subvention de près de 1 205 000 $ au CPE La Rose des Vents pour sa nouvelle installation à Mirabel.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille et fait suite à un appel de projets tenu en 2013.

«Les places que nous finançons aujourd’hui ont été octroyées il y a plus de sept ans, soit en 2013. Comme ministre de la Famille, j’ai donc pris la décision d’alléger les conditions de financement à condition que ces places, qui dormaient sur des tablettes, voient le jour dans un délai de 24 mois. Grâce à des projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places. Il est d’autant plus important de poursuivre le développement de notre réseau rapidement dans la situation actuelle que nous vivons», fait valoir le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

«Ces nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance représentent, pour les familles de ma circonscription, une excellente nouvelle. Nous avions besoin de places supplémentaires. Cette annonce permettra ainsi de doter la région d’infrastructures sécuritaires pour nos enfants, tout en favorisant le développement économique du secteur et la vie de famille», renchérit la députée de Les Plaines, Lucie Lecours.

Au CPE La Rose des Vents, la nouvelle est accueillie très positivement. «Les efforts que nous avons déployés dernièrement ont porté fruit. Nous sommes donc très heureux de cette annonce! La conciliation famille-travail est un enjeu pour les parents, et ces nouvelles places disponibles vont répondre à un réel besoin. En plus d’améliorer la qualité de vie de notre communauté, ces places permettront aussi la création de nouveaux emplois. Le projet sera également proche d’une gare, ce qui favorisera le transport pour les parents», soutient la directrice du CPE, Maryse Mailhot.

Rappelons qu’en février 2019, le ministre avait confirmé la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer l’accessibilité aux services de garde éducatifs à l’enfance dans l’ensemble de la province. Parmi ces mesures, notons le resserrement des attentes du ministère de la Famille concernant le délai de réalisation des projets issus des appels de projets antérieurs, soit ceux de 2011, de 2013 et de 2018, en vue de rendre disponibles les places le plus rapidement possible. De plus, 2 728 places ont récemment été octroyées à la suite d’un appel de projets lancé en mars 2019.