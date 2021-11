CRE Laurentides: Climat de changement

Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) est fier d’annoncer le lancement du projet Climat de changement. En effet, le gouvernement du Canada vient d’allouer 3,9 millions de dollars au Regroupement des conseils régionaux de l’environnement pour réduire les gaz à effet de serre (GES) et favoriser la résilience des communautés face aux changements climatiques.

L’objectif général du projet qui se déploiera sur trois ans sera de développer les connaissances, d’outiller, concerter et mobiliser, ainsi que de favoriser la synergie entre les différents décideurs et acteurs clés régionaux pour mieux agir pour le climat et contribuer à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050.

Pour Anne Léger, directrice générale du CRE Laurentides, il s’agit d’une occasion unique pour les Laurentides. « Ce projet qui vise autant la population que les entreprises et le milieu municipal permettra des changements réels et donc des retombées significatives en termes de lutte contre les changements climatiques. »

Dans la région, Climat de changement se traduira notamment par des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), par de l’accompagnement du milieu municipal, ainsi que par la mise en œuvre des premières étapes vers une mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides en concertation avec la Table régionale énergie et changements climatiques (TRÉCC) à laquelle siègent toutes les MRC de la région.

Un réseau de stationnements incitatifs

En 2019, avec l’aide de plusieurs partenaires, le CRE Laurentides a analysé les enjeux de mobilité durable sur le territoire. La création de stationnements incitatifs a été identifiée comme un besoin. « Il faut des outils pour faciliter le covoiturage et l’utilisation du transport en commun, mais aussi pour implanter des alternatives permettant de rejoindre la destination à la sortie du transport collectif. Climat de changement nous fournit donc l’occasion d’aller de l’avant avec une première phase, soit la mise en place des stationnements incitatifs, explique Anne-Sophie Monat, chargée de projets en mobilité et changements climatiques au CRE Laurentides.

Le CRE Laurentides ciblera donc les propriétaires de stationnements et les municipalités pour donner accès à des cases inutilisées aux utilisateurs du transport collectif, incluant les covoitureurs. Il s’agira d’en faire un réseau bien identifié et convivial, en plus de sensibiliser les propriétaires à l’importance de verdir ces grands espaces minéralisés.

De l’accompagnement pour les municipalités

Des municipalités pourront compter sur l’accompagnement du CRE Laurentides pour amorcer leurs initiatives en lien avec la réduction des GES et la mobilité durable, ou l’adaptation aux impacts des changements climatiques. L’accompagnement pourra servir autant à identifier les besoins et les enjeux sur lesquels intervenir qu’à planifier les actions ou à les mettre en œuvre. Concrètement, cela pourra se traduire par un plan de réduction des GES, un plan d’adaptation aux impacts des changements climatiques, une demande de subvention ou des séances d’information et de sensibilisation auprès des citoyens, par exemple.

Diverses activités d’ISÉ

Au cours des trois prochaines années, des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation seront proposées aux municipalités et aux chambres de commerces. Un forum régional et un forum métropolitain seront notamment organisés.

Le CRE Laurentides espère donc que Climat de changement mobilisera les acteurs régionaux face aux défis que posent les changements climatiques, à l’importance de s’adapter aux impacts déjà bien présents dans la région et à la nécessité de réduire les émissions de GES en offrant des alternatives de mobilité durable à la population.