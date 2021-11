COVID-19: une infirmière est disponible

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier de lancer un tout nouveau service d’information sur la vaccination à la population. Il est maintenant possible de parler à une infirmière pour répondre à toutes questions portant sur la vaccination contre la COVID-19.

Comment ça marche ?

Il suffit d’écrire à l’adresse courriel suivante : covid-19.vaccination.questions.cissslau@ssss.gouv.qc.ca pour recevoir l’appel d’une infirmière. Pour ceux qui n’ont pas facilement accès à Internet, il est aussi possible d’appeler au 1 866 495-5833 et une infirmière vous retournera l’appel dans un délai variable selon la demande. « Avec la quantité d’information qui circule sur la COVID-19, nous voulions mettre à la disposition des gens, un moyen simple, direct et fiable de poser des questions sur la vaccination à un professionnel de la santé » souligne Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides. Bien que le vaccin contre la COVID-19 demeure la meilleure protection contre le virus et ses variants, la raison d’être de ce service est d’informer les gens en répondant directement à leurs questions et, par le fait même, leur fournir des informations pertinentes pour soutenir leur prise de décision face à la vaccination.

Service d’information sur la vaccination

 Écrivez au covid-19.vaccination.questions.cissslau@ssss.gouv.qc.ca ou appelez au

1 866 495-5833 en mentionnant votre nom, numéro de téléphone ainsi que le meilleur moment pour vous joindre.

 Recevez un appel d’une infirmière. Deux tentatives seront faites pour vous joindre. Rappelons qu’il existe cinq moyens de se faire vacciner actuellement :

AVEC rendez-vous :  Clicsante.ca

 1 877 644-4545

SANS rendez-vous :

 Application mobile NotifVAX : disponible sur Google Play et App Store

 Sites de vaccination

 Unités mobiles de vaccination

Un service de navette gratuite est disponible pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant un accompagnement ou n’ayant pas de moyen de transport. Pour plus d’information, appelez au 1 866 495-5833.

Visitez la section vaccination du site santelaurentides.gouv.qc.ca pour consulter les horaires et en savoir plus sur nos services.