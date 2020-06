COVID-19: un cas confirmé au McDo de Blainville

Par voie de communiqué de presse, McDonald’s Canada nous informe qu’un employé du restaurant du boulevard Curé-Labelle, à Blainville, a été testé positif à la COVID-19.

Alors qu’on a demandé à ceux et celles qui ont travaillé avec lui de se placer en isolement volontaire, on suggère aux clients qui se sont présentés le 28 mai, entre 19h et 23h15, d’aller se faire tester.

Par mesure d’extrême prudence, McDonald’s a décidé de fermer immédiatement le restaurant pour qu’y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par des experts en nettoyage.