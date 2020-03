COVID-19: un bilan une fois de plus à la hausse

2840 Québécois sont maintenant atteints de la COVID-19, en hausse de 342 cas confirmés par rapport à hier à la même heure.

Comme il le fait depuis trois semaines, le premier ministre François Legault demande à la population de rester chez elle.

«Si vous êtes au chalet, restez au chalet. Ne vous promenez pas», a-t-il mentionné lors de son point presse quotidien, rappelant d’éviter de voyager d’une région à l’autre et plus particulièrement, l’est et le Nord du Québec, de même que l’Estrie.

«On ne sort pas si ce n’est pas nécessaire. Si on sort, on reste à deux mètres des autres personnes. Au retour, lavez-vous les mains avec du savon. C’est comme ça qu’on va gagner la bataille de notre vie!», a ajouté le premier ministre, heureux de ne compter aucun décès au Québec cours des 24 dernières heures. Près de 200 personnes sont toutefois hospitalisées.

Au Canada, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus est maintenant de 5655. Sur la planète, on en dénombre plus de 690 000 tandis qu’on estime à 32 000 le nombre de décès.