COVID-19: toujours pas d’accalmie dans les Basses-Laurentides

L’histoire se répète et, tout comme on le signale partout au Québec, le nombre d’infections au coronavirus suit la même courbe ascendante dans les municipalités des Basses-Laurentides, telle qu’en fait foi la Santé publique des Laurentides dans sa mise à jour hebdomadaire.

Dans la MRC de Deux-Montagnes, entre le 3 et le 10 décembre, on a observé un bon important de 48 infections (de 808 à 856) à Saint-Eustache, alors que le nombre de cas actifs est passé de 25 à 44. Il va sans dire que c’est dans cette municipalité que la pandémie touche le plus grand nombre de gens jusqu’ici, dans cette MRC.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 10 nouveaux tests se sont révélés positifs, pour un cumulatif de 262, alors que le nombre de cas actifs est passé de 6 à 10. À Deux-Montagnes, on a connu une augmentation de 10 cas (219 au total), en même temps que le nombre de cas actifs passait de 13 à 11.

Dans les autres villes de la MRC, le tableau se lit comme suit : Saint-Joseph-du-Lac, 86 cas (+1) et aucun cas actif (-5); Pointe-Calumet, 78 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs (donnée approximative); Oka, 42 cas (+2) et 1 à 4 cas actifs; Saint-Placide et Kanasetake ferment la marche avec 14 et 10 cas respectivement, mais aucun cas actif.

Thérèse-De Blainville

Entre le 3 et le 10 décembre, 53 Blainvillois ont reçu un résultat positif à la COVID-19, pour un cumulatif de 1013. Durant la même période, le nombre de cas actifs est passé de 42 à 53 (+11). C’est à l’intérieur des limites de Blainville, donc, que l’on recense le plus grand nombre de cas, dans cette MRC.

Sainte-Thérèse a bouclé cette portion du calendrier avec 25 nouveaux cas, pour un cumulatif de 627 jusqu’ici, alors qu’un seul nouveau cas actif est rapporté, pour un total de 27. À Boisbriand, signalons un bon de 29 nouveaux cas, pour un cumulatif de 568. Le nombre de cas actifs a également connu une hausse importante, passant de 9 à 30.

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Rosemère, 250 cas (+15) et 13 cas actifs (-2); Bois-des-Filion, 208 cas (+11) et 14 cas actifs (+5); Lorraine, 175 cas (+7) et 7 cas actifs (-2); et Sainte-Anne-des-Plaines, 172 cas (+13) et 12 cas actifs (-9).

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, le nombre d’infections à la COVID-19 est en hausse de 55, depuis une semaine, alors qu’on recense désormais 871 cas. Dans la colonne des cas actifs, il y en avait 57, soit 13 de plus en une semaine.