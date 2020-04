COVID-19: Québec bonifie le programme Soutien à l’action bénévole

Le gouvernement du Québec a annoncé, la semaine dernière, qu’une somme supplémentaire de 10 millions de dollars serait accordée au programme Soutien à l'action bénévole, pour un total de 20,4 millions de dollars pour l'année financière 2020-2021.

Ce programme permet alors à tous les députés, via leur enveloppe discrétionnaire, de rediriger ces fonds vers les organismes de leur choix, en privilégiant évidemment ceux qui dispensent leurs services à une clientèle vulnérable. Cet aspect du processus de redistribution a suscité quelques critiques, au moment de l’annonce, mais le premier ministre François Legault a plaidé que les députés, parce qu’ils sont connectés directement sur leur milieu, sont parmi les mieux placées pour évaluer les besoins et ceux qui peuvent y pourvoir, dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19.

Dans la région

Questionnée à savoir comment elle entendait distribuer les nouvelles sommes allouées, la député de la circonscription de Les Plaines, Lucie Lecours, signifiait d’abord que son bureau avait tout récemment distribué une enveloppe de 10 000 $ parmi les banques alimentaires de la région.

«L’aide additionnelle qui viendra servira d’abord et avant tout aux organismes humanitaires, pour les besoins urgents (en santé et sanitaires) de la population de Saint-Janvier, Sainte-Anne-des-Plaines et La Plaine, à Terrebonne. Déjà, certains organismes ont fait appel à nous. On y travaille rapidement», de dire Mme Lecours.

Au bureau du député de Blainville, Mario Laframboise, on accueille favorablement, bien sûr, cette bonification de l’enveloppe discrétionnaire, mais au moment d’écrire ces lignes, on n’était pas encore en mesure de savoir exactement quel montant serait consenti, ni le moment où on recevrait cette nouvelle enveloppe.

«En terminant l’exercice financier 2019-2020, nous avons donné deux montants de 5000 $, via le budget de fonctionnement du député, au Service d’aide alimentaire Saint-Maurice, à Bois-des-Filion, et au comptoir d’aubaine de Blainville lié à la Paroisse Sainte-Famille, à Blainville», a néanmoins précisé Christian Goyer, directeur du bureau de circonscription de M. Laframboise.

Même son de cloche au bureau du député de Groulx et ministre des Finances, Eric Girard, où l’on étudiait différents scénarios, au lendemain de cette annonce gouvernementale. «Nous allons mettre un mécanisme en place avec le Ministre le plus rapidement possible», assurait l’attaché politique de M. Girard, Steve Gagné.