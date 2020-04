COVID-19: plusieurs événements annulés à Rosemère

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, la Ville de Rosemère se voit dans l’obligation d’annuler ou reporter plusieurs activités printanières et estivales.

«Cette décision nous déçoit beaucoup, mais dans le contexte que nous vivons en ce moment, nous devons respecter les consignes du gouvernement du Québec et privilégier la santé et la sécurité de nos citoyens. Nous avons une vie communautaire très active habituellement et les Rosemèrois participent toujours en grand nombre à nos activités. Encourageons-nous en nous disant que ce n’est que partie remise», a souligné le maire Eric Westram.

La Ville invite les résidents à visiter le site Web afin de visualiser la liste complète des activités touchées par cette mesure. Veuillez toutefois noter que le statut de certaines activités n’est pas encore arrêté, par exemple la tenue des camps de jour et l’ouverture de la piscine et des terrains de tennis. Suivez les plateformes de communication de la Ville afin de demeurer à l’affût.

Événements, activités et spectacles annulés

Les ventes de débarras à domicile (16 mai et 6 juin), la Fête des voisins (6 juin), le cinéma en plein air (19 juin et 14 août), les concerts d’été et les concerts familiaux, la Fête d’ouverture de la piscine (27 juin), l’événement spécial horticole (12 juillet), la Fête de la fin de la saison de la piscine (7 août), la Fête des citoyens (22 août) ainsi que plusieurs activités culturelles organisées par la bibliothèque sont malheureusement annulées.

La journée Retour à terre qui doit avoir lieu le 23 mai prochain est maintenue ; toutefois la formule sera revue afin de respecter les consignes gouvernementales. Davantage d’information sera communiquée bientôt.

Événements, activités et spectacles reportés

Quelques activités et événements se verront reporté à un autre moment. C’est le cas notamment de l’événement Blanc sur blanc (report à l’été 2021), le cours de gardiens avertis et le cours prêt à rester seul (report à l’automne 2020), le concert de Jonas (moment à confirmer), le lancement de la bibliothèque de semence (report à l’été 2020), la grande vente de débarras à la gare (report à l’automne 2020), Rosemère en santé (report à l’automne 2020) et quelques conférences prévues à la bibliothèque.

La Ville tient à remercier l’ensemble des organismes communautaires pour leur grande collaboration.