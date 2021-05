COVID-19: net recul dans Deux-Montagnes; stabilité dans Thérèse-De Blainville et Mirabel

Il faut prendre ces données avec la prudence voulue, les chiffres dévoilées par la Santé publique des Laurentides, pour la période du 14 au 20 mai, sont pour le moins encourageants en ce qui concerne les municipalités des Basses-Laurentides.

MRC de Deux-Montagnes

C’est que, pour la première fois depuis des mois, on voit le chiffre zéro apparaître dans la colonne des cas actifs, et ce, pour cinq des huit municipalités de la MRC de Deux-Montagnes. Plus est, dans cette MRC de quelque 100 000 habitants, six villes ont terminé cette portion de calendrier sans enregistrer de nouveau cas.

Voici donc le tableau de la situation, en termes de cas cumulatifs et de cas actif: Saint-Eustache, 1 842 cas (+21) et 21 cas actifs (+8); Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 642 cas (+0) et 1 à 4 cas actifs (-12); Deux-Montagnes, 543 cas (+0) et aucun cas actif (-1); Pointe-Calumet, 189 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs; Saint-Joseph-du-Lac, 175 cas (+0) et aucun cas actif; Oka, 11 cas (+0) et aucun cas actif; Kanesatake, 32 cas (+0) et aucun cas actif; Saint-Placide, 28 cas (+0) et aucun cas actif.

MRC de Thérèse-De Blainville

Dans cette portion de territoire habitée par un peu plus 160 000 personnes, la situation s’est globalement stabilisée. Blainville occupe toujours le haut du pavé, avec un cumulatif de 2 196 cas, depuis le début de la pandémie, une augmentation modérée de 26 cas, entre le 14 et le 20 mai, en même temps qu’on observe une baisse de 13 cas actifs, pour un total de 32.

À Sainte-Thérèse, 18 cas se sont ajoutés pour gonfler le total 1 196. Au chapitre des cas actifs, on est passé de 18 à 17. Même tendance à Boisbriand, alors qu’on recense désormais 1 146 cas (+18) et 19 cas actifs (+2).

Dans les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant : Rosemère, 562 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Sainte-Anne-des-Plaines, 540 cas (+5) et 5 cas actifs (-5); Bois-des-Filion, 473 cas (+16) et 17 cas actifs (+17); Lorraine, 402 cas (+7) et 8 cas actifs (+4).

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, 16 cas se sont ajoutés, pour un cumulatif de 1 983, depuis le début de cette crise sanitaire, en même temps qu’on affichait 22 cas actifs, une augmentation de cinq par rapport à la semaine précédente.

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré un décès attribuable à la COVID-19, entre le 14 et le 20 mai, pour un total de 500 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas atteint un cumulatif de 20 505 (+240), alors qu’on recense 263 cas actifs (-22).

On signale par ailleurs que 19 742 personnes qui ont contracté le virus en sont désormais guéries, une augmentation de 261 en une semaine. Durant la même période, 43 185 personnes ont été inoculées, pour un total de 306 685 dans les Laurentides.