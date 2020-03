COVID-19 : Mirabel s’ajuste

En marge de la crise qui sévit partout au Québec, la Ville de Mirabel annonce prendre des mesures spéciales.

D’abord, les séances du conseil municipal se tiendront désormais à huis clos, à l’hôtel de ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette modalité temporaire a été énoncée dans un arrêté ministériel, publié le 16 mars, afin de permettre au conseil municipal de continuer à prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de la municipalité sans compromettre la santé des élus, des employés et des citoyens.

Les différents processus de consultation exigés par la loi, avant que le conseil municipal rende une décision, incluant les modifications à la réglementation d’urbanisme, sont pour l’instant reportés à l’exception des demandes de dérogation mineure.

En effet, le conseil municipal entendra toutes les personnes qui voudront s’exprimer sur une demande de dérogation mineure. Celles-ci seront invitées dès le début de l’assemblée à s’adresser aux élus. Ceci constitue la seule exception qui permettra à un tiers d’assister à la séance publique du conseil municipal, et ce, uniquement pour la durée de l’intervention. Ces personnes devront se présenter à l’hôtel de ville, au 14111 rue Saint-Jean, à 19 h 30, où elles auront accès au conseil municipal suivant les règles d’hygiène recommandées par la Santé publique.

Par souci de transparence, la Ville de Mirabel fera par ailleurs une captation vidéo des séances du conseil et la diffusera, au plus tard, le lendemain sur son site Internet.

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions, adressées au conseil municipal par courriel, à l’adresse communications@mirabel.ca.

Report paiement de taxes

La Ville de Mirabel met en outre en place une mesure d’atténuation qui permettra un certain répit aux contribuables mirabellois, que ce soit pour une résidence, un commerce ou une industrie situés à Mirabel. Les comptes de taxes foncières et des droits de mutation immobilière ne porteront pas intérêts, entre le 18 mars et le 1er juillet.

Aussi pour les personnes qui auraient expédié des chèques postdatés vous pouvez téléphoner au Service de la trésorerie, au 450 475-2022, pour modifier la date d’encaissement. À défaut d’aviser le Service de la trésorerie pour la modifier, ils seront encaissés à la date inscrite sur le chèque.

« Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et sans précédent que nous tenons à mettre en place pour nos citoyens, étant sensibles à la réalité qu’ils vivent et aux difficultés financières que la présente situation pourrait engendrer », a affirmé M. Patrick Charbonneau, maire suppléant de la Ville de Mirabel.

La Ville rappelle que ces reports de paiements ne comprennent pas ceux relatifs aux constats d’infraction et aux services offerts tels que les raccordements, les permis, les locations de salles ou d’équipement, etc.

Soulignons en terminant que la Ville de Mirabel annonce, en conformité avec sa décision de tenir les séances du conseil à huis clos, qu’elle reporte à une date ultérieure la consultation publique relative à l’aire TOD (Transit Oriented Development) de la gare de Saint-Janvier