COVID-19: Lorraine suspend plusieurs de ses activités

Par mesure préventive, afin de limiter la propagation du coronavirus au sein de la population, la Ville de Lorraine suspend plusieurs activités non essentielles. Ainsi, les cours de sa programmation, les événements, les conférences, les activités libres en gymnase et à l’aréna et les spectacles prévus sur son territoire de même que les activités du Centre culturel Laurent G. Belley sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Les spectacles seront reportés à des dates ultérieures, qui seront annoncées au cours des prochains mois.

«Ces décisions ont été prises à la suite des recommandations émises par le premier ministre François Legault, qui s’est adressé à la population en conférence de presse jeudi matin. Bien que seulement quelques cas de COVID-19 aient été diagnostiqués à ce jour au Québec, notre responsabilité est d’adopter ces mesures préventives afin d’assurer la sécurité publique. C’est maintenant qu’il faut agir, alors que la situation est sous contrôle», souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne (demande de permis, inscriptions, prêt de livres numériques, etc.) au www.ville.lorraine.qc.ca afin de ne pas se déplacer inutilement dans des lieux publics. Rappelons que la vigilance demeure essentielle pour limiter la propagation du virus. Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 ou ayant été en contact avec une personne infectée ou qui pourrait l’être est invitée à communiquer avec Info Santé au 8-1-1. La liste des symptômes peut être consultée au www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html#faq.

La Ville de Lorraine suit la situation de très près et reste en étroite communication avec les autres municipalités de la MRC et ses partenaires du ministère de la Santé publique et des services sociaux. Tout est mis en œuvre pour pouvoir réagir rapidement et pour assurer le maintien des services essentiels à la population ainsi que la protection des employés municipaux, peu importe l’évolution de la situation.

Les citoyens seront informés rapidement advenant que de nouvelles mesures soient mises en place. Ils sont d’ailleurs invités à consulter le site Internet municipal, à s’abonner à l’infolettre de la Ville et à consulter notre page Facebook. Toute nouvelle information relative au COVID-19 sera partagée sur ces outils de communication.

Bibliothèque fermée

Par mesure préventive, la bibliothèque sera fermée à compter du lundi 16 mars, et ce, pour une période de deux semaines. Elle demeure ouverte samedi et dimanche prochains, donc les 14 et 15 mars, de 10 h à 16 h. Notez que la durée des prêts ainsi que le nombre d’ouvrages prêtés seront augmentés. Information : 450 621-1071.