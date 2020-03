COVID-19 : Liste de lieux désormais fermés au public

Voici une liste de lieux touchés par les nouvelles mesures du gouvernement du Québec, suite à une mise à jour datée du dimanche 15 mars. Notons que des municipalités et villes du territoire ont déjà ordonné, dès le vendredi 13 mars, la fermeture de lieux municipaux au public, tels que les bibliothèques. Pour plus d’informations, veuillez visiter la section «COVID-19» de votre hebdomadaire, ainsi que les sites Web des différentes villes et municipalités des Basses-Laurentides.

Pour prendre connaissance de la mise à jour des mesures gouvernementales du 15 mars, cliquez ici.

Culture et loisirs

Bibliothèques – Musées – Théâtres – Salles de spectacles – Piscines, spas, saunas, aquaparcs – Lieux récréatifs incluant les stations de ski, mégaparcs – Cinémas et arcades – Centre d’entraînement, gymnases, salles de danse, yoga – Arénas – Centre de soccer intérieur – Zoo et Aquarium.

Restauration

Notons une fermeture complète des restaurants offrant les buffets et les cabanes à sucre. Les autres restaurants ne sont pas fermés, mais doivent permettre une distanciation de la clientèle. On demande en effet de respecter un maximum de 50% de la capacité des lieux. En outre, les take-outs, la livraison et les services à l’auto sont toujours permis.