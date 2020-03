COVID-19 : les villes prennent les choses en main

Depuis la fin de la semaine dernière, les municipalités de la région multiplient les communications afin d’informer leurs concitoyens quant aux mesures qu’elles privilégient dans le contexte que l’on sait.

La planète se voit confrontée à un virus pour le moins coriace, des expressions comme «distanciation sociale» ou «aplanissement de la courbe d’infection» s’imposent désormais dans le vocabulaire, de telle sorte que les administrations municipales ont fait leurs les recommandations du gouvernement du Québec.

En fait, ce n’est pas très sorcier: tel que le suggérait le premier ministre François Legault, dimanche dernier, nous ne devrions mettre le nez en dehors de chez nous que pour aller travailler, prendre une marche, aller à l’épicerie, à la pharmacie ou se faire soigner, sinon pour aller déposer quelques denrées chez une personne âgée de notre entourage, après avoir pris mille et une précautions, bien sûr. Ça laisse bien peu d’endroits ouverts.

Or, toutes les villes des Basses-Laurentides ont rapidement signifié qu’elles mettaient la clé dans la porte de tous les édifices municipaux jusqu’à nouvel ordre. Arénas, bibliothèques, centres d’exposition, centres culturels, piscines et autres maisons du citoyen ou centres communautaires apparaissent évidemment au sommet de la liste. Par ailleurs, on commençait déjà, lundi matin, à remettre en question l’accès aux hôtels de ville. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire en ligne ou par téléphone, désormais.

D’heure en heure…

Il va sans dire que toutes les activités (cours, conférences, spectacles) tenues par ces mêmes municipalités sont annulées d’office. Certaines seront peut-être reportées, mais, comme la situation entourant la COVID-19 change d’heure en heure, il est recommandé de visiter régulièrement le site Web ou la page Facebook de votre municipalité qui sont continuellement mis à jour. D’ailleurs, certaines municipalités ont déjà commencé à proposer des mesures de dédommagement. Le site Web de votre journal local publie aussi les communiqués (tant ceux des villes que de toute autre institution appelée à intervenir sur la question de la COVID-19) au fur à mesure qu’ils arrivent.

Évidemment, toutes les municipalités adhèrent aux mesures d’hygiène prescrites par les autorités, imposent une quarantaine à leurs employés qui reviennent de voyage et vont jusqu’à suggérer à ceux et celles qui prévoyaient partir à l’étranger de s’en abstenir. Le télétravail est également une pratique privilégiée dans la mesure du possible.

Enfin, une consigne domine toutes les autres: agir maintenant.