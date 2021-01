COVID-19 : les cas actifs toujours en hausse

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans les municipalités des Basses-Laurentides emprunte la même courbe que partout ailleurs au Québec, tel qu’en fait foi le plus récent rapport de la Santé publique, publié le jeudi 7 janvier.

Ce rapport, publié une fois par semaine, montre d’ailleurs une hausse significative du nombre de cas actifs depuis la mi-décembre, ceux-ci ayant doublé, triplé ou même quadruplé par endroit.

MRC de Deux-Montagnes

Parmi les huit villes ou municipalités qui composent ce territoire, c’est à Saint-Eustache qu’on retrouve le plus grand nombre de personnes infectées depuis le début de la pandémie, avec 1 166. On y recense par ailleurs 127 cas actifs, contre 44 le 10 décembre.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 390 personnes ont reçu un résultat positif, jusqu’ici, alors que 43 d’entre elles sont actuellement porteuse du virus, c’est à dire autant qu’à Deux-Montagnes, qui montre un cumulatif de 338 cas.

Pour le reste de la MRC, la situation se lit comme suit : Pointe-Calumet, 126 cas et 13 cas actifs; Saint-Joseph-du-Lac, 116 cas et 7 cas actifs; Oka, 68 cas et 10 cas actifs; Saint-Placide, 15 cas, aucun cas actif; Kanesatake, 10 cas, aucuns cas actif.

Thérèse-De Blainville

C’est à Blainville que l’on recense toujours le plus grand nombre de cas, depuis le début de cette crise sanitaire, alors que 1 354 résidants ont été infectés par la COVID-10, pour 101 cas actifs.

À Sainte-Thérèse, le virus a touché 802 personnes, alors que le nombre de cas actifs s’élève à 49. Boisbriand montre des statistiques similaires, avec un cumulatif de 730 tests positifs et 41 cas actifs.

Pour le reste de la MRC, les données sont les suivantes : Rosemère, 337 cas et 17 cas actifs; Bois-des-Filion, 296 cas et 23 cas actifs; Lorraine, 232 cas et 20 cas actifs; Sainte-Anne-des-Plaines, 241 cas et 22 cas actifs.

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, le nombre de cas atteint les 1 240, pour 78 cas actifs.