COVID-19: les cas actifs en baisse

Le tableau hebdomadaire publié par la Santé publique des Laurentides sur le cumulatif des cas de COVID-19 dans chaque municipalité montre une hausse moins marquée qu’à l’habitude, en même temps qu’on observe une baisse inhabituelle dans la colonne des cas actifs.

MRC de Deux-Montagnes

C’est ainsi que, dans la MRC de Deux-Montagnes, à l’exception de Saint-Placide, où l’on est passé de zéro cas actif à 1 à 4 (une donnée approximative), toutes les autres municipalités affichent la même tendance.

En date du 14 janvier, c’est toujours à Saint-Eustache que l’on retrouve le plus de cas, avec un cumulatif de 1 262 (+96), alors que le nombre des cas actifs est en baisse de six depuis une semaine (de 127 à 121). Vien ensuite Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où 35 résidants ont reçu un résulta positif, la semaine dernière, pour un cumulatif de 425. On y recense par ailleurs 36 cas actifs (-6). À Deux-Montagnes, 27 cas se sont ajoutés, pour un total de 365. Là aussi, on observe un baisse des cas actifs qui sont passés de 43 à 30.

Pour le reste de la MRC, le tableau se lit comme suit : Pointe-Calumet, 131 cas (+5) et 7 cas actifs (-6); Saint-Joseph-du-Lac, 123 cas (+7) et 1 à 4 cas actifs (contre 7 il y a une semaine); Oka, 71 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs (contre 10 il y a une semaine); Saint-Placide, 17 cas (+2); et Kanesatake, 10 cas (+0) et aucun cas actif.

MRC de Thérèse-De Blainville

Dans la MRC de Thérèse de Blainville, on observe la même tendance, à deux exceptions près. D’abord à Blainville, 84 citoyens ont appris qu’ils portaient le virus en eux, la semaine dernière pour un total de 1 438 depuis le début de la pandémie. Dans la colonne des cas actifs, on en recense 83, c’est à dire 18 de moins que la semaine dernière.

À Sainte-Thérèse, 46 cas sont venus s’ajouter au cumulatif, qui s’élève désormais à 848, alors qu’on affiche 45 cas actifs (-4). Par ailleurs, le nombre de Boisbriannais atteint de la COVID-19 est maintenant de 754 (+24), alors qu’il s’en trouve désormais 21 (-20) dans la colonne des cas actifs.

Pour le reste de la MRC, la situation est la suivante : Rosemère, 355 cas (+18) et 19 cas actifs (+2); Sainte-Anne-des-Plaines, 273 cas (+32) et 27 cas actifs (+5); Bois-des-Filion, 313 cas (+17) et 18 cas actifs (-5); Lorraine, 245 cas (+13) et 13 cas actifs (-7).

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, on recensait 1 312 cas (+72) et 66 cas actifs (-12).