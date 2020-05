COVID-19 : le Québec franchit la barre des 50 000 cas

Les autorités sanitaires et gouvernementales n’ont pas rencontré les médias, aujourd’hui, mais la COVID-19 ne s’est pas mise en pause pour autant, alors que le Québec a franchi un seuil psychologique, les 530 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures portant le nombre total à 50 232, depuis le début de la crise.

Durant la même période, on déplorait 61 nouveaux décès, pour un total de 4363 jusqu’ici. On observe par ailleurs une tendance à la baisse du côté des hospitalisations, avec 1 265 (-66) et 172 personnes au soins intensifs (-6). Parmis tous les cas enregistrés jusqu’ici, notons que 15 908 personnes sont désormais guéries.

Dans la région

Dans la région des Laurentides, 2 827 cas (+ 22) avaient été confirmés, en date du 29 mai, et 130 (+ 3) personnes en étaient décédées jusqu’à maintenant. Contrairement à la tendance observée au Québec, on observe de légères augmentations quant aux hospitalisations qui atteignent désormais le nombre de 195, soit huit de plus qu’hier. Du lot, 31 patient se trouvent aux soins intensifs, c’est-à-dire un de plus. Plus positivement, notons que la région des Laurentides compte désormais 1 624 patients rétablis de la COVID-19, une augmentation de 31 en 24 heures.

La MRC de Thérèse-De Blainville demeure toujours la plus touchée avec 1 025 cas confirmés et 55 décès (+1). Suivent, dans l’ordre, la MRC de la Rivière du Nord, avec 657 cas et 34 décès; la MRC de Deux-Montagnes, avec 472 cas et 13 décès; la Ville de Mirabel, avec 261 cas, mais aucun décès; la MRC des Pays-d’en-Haut, avec 183 cas et 17 décès; la MRC des Laurentides, avec 145 cas et 6 décès; la MRC d’Argenteuil, avec 59 cas et 5 décès; et la MRC d’Antoine-Labelle, avec 15 cas et 0 décès. On comptait aussi 10 cas et 0 décès dans un «secteur à déterminer».