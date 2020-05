COVID-19 : le Québec des deux mondes

La situation s’améliore partout au Québec, sauf dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées où séjournaient 70 des 74 personnes décédées de la COVID-19 depuis les dernières 24 heures. C’est la raison pour laquelle le premier ministre François Legault est revenu sur la nécessité de combler les postes vacants dans le réseau de la santé et de former rapidement 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires.

Une campagne de séduction sera d’ailleurs lancée, dès la semaine prochaine, afin de convaincre les gens de s’inscrire à cette formation de trois mois dont il est question depuis hier et qui s’accompagne de conditions salariales pour le moins avantageuses. «C’est beau ce qui peut se passer dans les CHLSD», a renchéri le premier ministre en citant notamment la romancière Marie Laberge et son dernier bouquin, Traverser la nuit, qui traite de la relation entre une préposée et une patiente. Tout en reconnaissant que la situation actuelle n’est pas aussi attirante, celui-ci croit que l’ajout de 10 000 préposés fera toute la différence. «Je promets à tous les Québécois de tout faire pour que, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on ait assez de personnel pour établir cette relation qui est importante avec les résidents», s’est-il engagé. «C’est ça qu’on doit viser. Si vous voulez faire la différence dans la vie des gens, engagez-vous», a conclu François Legault en précisant que son gouvernement étudierait la possibilité d’offrir de l’aide aux propriétaires des résidences privées qui craignent un exode de leurs ressources vers le domaine public.

Déconfinement des tribunaux

Outre le Dr Arruda, le premier ministre était accompagné aujourd’hui de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est venue annoncer la relance des tribunaux et la réouverture graduelle des palais de justice du Québec à compter du 1er juin.

Cette relance s’appuiera notamment, précisait la ministre, sur la transformation numérique qui était déjà en cours et qui s’est accélérée dans le contexte de la pandémie. «La reprise graduelle se basera en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux, mais il y a également 136 salles d’audience virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines, qui ont été expérimentées et qui fonctionnent», a-t-elle ajouté.

Dernier bilan

Outre le 74 décès mentionnés plus haut (pour un total de 4 302 jusqu’ici), le Québec compte désormais 49 702 cas d’infection à la COVID-19, une augmentation de 543 en 24 heures. Les hôpitaux en hébergent maintenant 1 331 (une diminution de 47), dont 178 aux soins intensifs (-6). À noter que parmi tous les cas cités depuis le début de la pandémie, 15 618 personnes infectées se trouvent maintenant guéries.

Dans la région des Laurentides, 2 805 cas (+ 37 par rapport à mercredi) avaient été confirmés, en date du 28 mai, et 127 (+ 1) personnes en étaient décédées jusqu’à maintenant. On dénombrait 187 hospitalisations (+ 5), dont 30 (+1) aux soins intensifs.

La MRC de Thérèse-De Blainville demeure toujours la plus touchée avec 1 106 cas confirmés (+23) et 54 décès (+1). Suivent, dans l’ordre, la MRC de la Rivière du Nord, avec 654 cas (+6) et 34 décès (+0); la MRC de Deux-Montagnes, avec 470 cas (+9) et 13 décès (+0); la Ville de Mirabel, avec 259 cas (+1), mais aucun décès; la MRC des Pays-d’en-Haut, avec 180 (-1) cas et 15 décès (+0); la MRC des Laurentides, avec 145 (+0) cas et 6 décès (+0) ; la MRC d’Argenteuil, avec 59 (+1) cas et 5 décès (+0); et la MRC d’Antoine-Labelle, avec 15 (+0) cas et 0 décès. On comptait aussi 7 cas et 0 décès dans un «secteur à déterminer». Par ailleurs, 1 593 personnes sont désormais guéries de la COVID-19 dans les Laurentides.