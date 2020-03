COVID-19: Le CISSS des Laurentides prend toutes les actions nécessaires

La présidente-directrice générale et le directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Mme Rosemonde Landry et le Dr Eric Goyer, tiennent à informer la population que l’établissement prend toutes les actions nécessaires afin de faire face au virus COVID-19.

A ce jour, deux cas se sont déclarés dans la région des Laurentides. Toutefois, plusieurs mesures préventives ont été mises en place afin de répondre à d’éventuels besoins accrus de services de la part dela population, et ce, tout en assurant la santé et la sécurité de l’ensemble des usagers de l’établissement ainsi que du personnel et des médecins.Le CISSS des Laurentides est en contact étroit avec les autorités ministérielles et a déployé les actions nécessaires dans cette situation.

«Nous disposons de salles dédiées au traitement des personnes infectées, de respirateurs et d’équipements de soins appropriés, de même que de matériel de protection tels des masques et des gants. De plus, notre personnel est bien préparé à réagir dans un contexte de pandémie. Je tiens d’ailleurs à remercier nos employés et nos médecins pour leur mobilisation exceptionnelle, leur professionnalisme et leur dévouement pour le maintien de la santé de la population», déclare Mme Landry.

Pour sa part, le Dr Goyer rappelle à la population que le virus COVID-19 pose peu de risques pour les personnes en bonne santé. Cependant, les personnes dont la santé est plus vulnérable, notamment les personnes âgées, les personnes vivant avec une maladie chronique et les personnes immunosupprimées, sont plus à risque de développer des complications à la suite d’une infection par ce nouveau virus.

«Nous ne rappellerons jamais assez qu’un lavage fréquent et efficace des mains est une mesure de prévention incontournable qui permet de vous protéger contre ce virus mais également de protéger votre entourage. Par ailleurs, si vous présentez des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe ou que vous revenez de voyage, vous devez éviter le contact avec des personnes âgées, notamment en centre ou en maison d’hébergement. Il est aussi recommandé de demeurer chez vous durant une période de 14 jours afin d’éviter de propager le virus», indique le Dr Goyer.

Toute personne croyant avoir développé des symptômes pouvant être liés à une infection au COVID-19 peut communiquer avec la ligne la ligne d’information 1 877 644-4545 où des professionnels de la santé sont disponibles afin de les conseiller et de les diriger vers les bons services.Finalement, le CISSS des Laurentides s’engage à informer la population de façon régulière concernant l’évolution du COVID-19 dans la région.

Les informations seront diffusées et mises à jour sur le site Internet: www.santelaurentides.gouv.qc.ca.