COVID-19: Le bureau de la députée Louise Chabot demeure ouvert

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, tient à informer la population que le bureau de circonscription demeure ouvert pour répondre aux questions des citoyennes et citoyens.

«Il est important pour moi que les gens sachent que nous sommes présents comme à l’habitude, malgré le contexte particulier que nous vivons avec la pandémie du COVID-19. Nous continuons à répondre aux questions et à faire le suivi des dossiers des citoyennes et des citoyens. Les élus municipaux et provinciaux peuvent également compter sur mon entière collaboration», de déclarer la députée.

La députée et son personnel vont toutefois limiter leurs activités à l’extérieur du bureau. Tous les engagements prévus pour les deux prochaines semaines sont annulés par mesure de précaution. La situation sera réévaluée régulièrement à partir des directives émises par Québec. «Je ne peux trop souligner à quel point il est important de suivre les recommandations de la santé publique du Québec, soit principalement: éviter les lieux publics sauf pour les besoins essentiels, se laver les mains fréquemment à l’eau et au savon et s’isoler dès que l’on ressent des symptômes de la grippe. La situation est particulière, mais cette crise, c’est tous ensemble que nous la surmonterons, en étant solidaires», de dire Mme Chabot.

Les députés fédéraux sont tous de retour dans leur circonscription, les travaux de la Chambre des Communes étant suspendus jusqu’au 20 avril. Le Bloc québécois surveille de près la situation et entend demeurer proactif. Afin de limiter la propagation, 22 mesures ont été présentées pour mieux protéger les points d’entrée au pays. Les citoyennes et les citoyens qui présentent des symptômes de la grippe ou qui ont des questions sur la COVID-19 sont invités à appeler au 1 877-644-4545.