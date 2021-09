COVID-19 : la tendance demeure à la hausse

Selon les données hebdomadaires publiées par la Santé publique des Laurentides, la hausse des cas de COVID-19 se poursuit dans la majorité des municipalités des Basses-Laurentides.

De façon générale, et selon les termes employés par la santé publique, le taux d’incidence (nombre de cas par 100 000 habitants) connaît des hausses significatives parmi toutes les tranches d’âge couvrant le spectre des 0-49 ans.

Entre le 19 et le 26 août, la hausse la plus marquée a été observée chez les 0-4 ans, avec un taux d’incidence qui est passé de 26,2 à 58,9. Pour une quatrième semaine de suite, c’est du côté de 20-29 ans qu’il faut regarder pour trouver le taux le plus élevé, avec 77,3 (+7). Chez les 30-49 ans, ce taux atteint désormais la barre des 45 cas, en hausse de 24. La Santé publique qualifie par ailleurs de «légères» les hausses observées chez les 50-69 ans et les 70 ans et plus.

MRC de Thérèse-De Blainville

Des nouveaux cas de COVID-19 sont apparus ans les sept municipalités de cette MRC, entre l 19 et le 26 août. Quelque 46 Blainvillois en ont reçu le diagnostic, ce qui porte le total à 2 349 depuis le début de cette crise sanitaire. On y recense 43 cas actifs, soit de 25 de plus qu’au décompte précédent.

Sainte-Thérèse affiche désormais un cumulatif de 1 258 cas (+13), de même que 16 cas actifs (+7). Durant la même période, 17 Boisbriannais ont contracé le virus, pour un total de 1 225. On faissait également état de 16 cas actifs (+6).

Dans les autres villes de la MRC, le tableau le tableau se lit comme suit : Rosemère, 596 cas (+8) et 8 cas actifs (+4); Sainte-Anne-des-Plaines, 570 cas (+7) et 8 cas actifs (+1); Bois-des-Filion, 502 cas (+8) et 8 cas actifs (+4); Lorraine, 438 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs (-3).

MRC de Deux-Montagnes

Depuis le début de la pandémie, c’est toujours à Saint-Eustache qu’on observe le plus grand nombre de cas, dans cette MRC. Il s’en trouve désormais 1 980, puisque 22 Eustachois ont reçu un diagnostic positif, entre le 19 et le 26 août. Les cas actifs sont toutefois en baisse de 3, avec un total de 21.

Pendant ce temps 11 cas ses sont ajoutés, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour un cumulatif de 689, alors qu’on y recense 11 cas actifs (+4). Deux-Montagnes affiche désormais 581 cas (+12) et 13 cas actifs (+9).

Dans les autres villes de la MRC, la situation est la suivante : Saint-Joseph-du-Lac, 192 cas (+0) et aucun cas actif; Oka, 127 cas (+2) et 1 à 4 cas actifs; Pointe-Calumet, 196 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Kanesatake, 48 cas (+1) et 1 à 4 cas actifs; Saint-Placide ferme la marche avec 28 cas (+0) et aucun cas actif. Cette municipalité semble d’ailleurs s’être blindée contre le virus puisqu’aucun cas nouveau n’y a été recensé depuis plusieurs semaines.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, 25 cas se sont ajoutés, pour un cumulatif de 2 106. On y dénombre 26 cas actifs, une diminution de 2 en une semaine.

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré 510 décès attribuable à la COVID-19, depuis le début de la pandémie (aucun dans les 21 derniers jours). Le nombre de cas a atteint un cumulatif de 21 756 (+254), alors qu’on recense 276 cas actifs (+82).

On signale par ailleurs que 28 970 (+149) personnes qui avaient contracté le virus en sont désormais guéries. Enfin, quelque 17 885 résidants des Laurentides ont été vaccinées, entre le 19 et le 26 août, pour un total de 861 892 doses administrées depuis le début de l’opération.