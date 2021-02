COVID-19 : la situation demeure stable

Comme elle le fait tous les jeudis, la Santé publique des Laurentides a dévoilé les données hebdomadaires concernant chacune des municipalités de ce grand territoire.

En date du 28 janvier, on observe donc que la situation s’est somme toute stabilisée, avec de légères hausses dans les colonnes des cas cumulatifs, alors que les cas actifs continuent généralement leur descente vers le bas, d’une façon moins prononcée cependant.

MRC de Deux-Montagnes

Dans la MRC de Deux-Montagnes, c’est toujours à Saint-Eustache que l’on a enregistré les plus de résultats positifs, depuis le début de la pandémie. Jeudi dernier, on en recensait 1 376, c’est à dire 74 de plus que la semaine précédente, alors que le nombre de cas actifs passait de 87 à 84. À noter que cet écart avait été de 34 une semaine plus tôt.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 466 citoyens (+16) ont contracté la COVID-19 jusqu’ici, alors que le nombre de cas actifs est désormais de 21 (-5). Deux-Montagnes vient au troisième rang pour le nombre de cas cumulatifs, avec 387 (+8), et se retrouve au même échelon en ce qui a trait aux cas actifs, avec 9 (-8).

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Pointe-Calumet, 140 cas (-3) et 1 à 4 cas actifs (*donnée approximative); Saint-Joseph-du-Lac, 131 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs (*); Oka, 76 cas (+2) et 1 à 4 cas actifs (*); Saint-Placide 17 cas (+0) aucun cas actif; Kanasetake, 10 cas (+0) et aucun cas actif.

MRC de Thérèse-De Blainville

Dans la MRC de Thérèse-De Blainville, 74 tests se sont révélés positifs à Blainville, qui affiche désormais un total de 1 574 cas depuis le début de cette crise sanitaire, alors que le nombre de cas actifs est passé de 69 à 79 en une semaine. C’est le seul endroit, avec Rosemère (voir plus bas), où l’on enregistre une hausse dans cette colonne.

Sainte-Thérèse vient encore au deuxième rang avec 906 citoyens infectés (+25) jusqu’ici. On y retrouve par ailleurs 37 cas actifs, soit un de moins que la semaine dernière. À Boisbriand, on a recensé 802 cas (+21) jusqu’ici, alors que le nombre de cas actifs est demeuré à 24 depuis le 21 janvier.

Dans les autres villes de la MRC, le bilan est le suivant : Rosemère, 403 cas (+27) et 29 cas actifs (+5); Bois-des-Filion, 349 cas (+15) et 17 cas actifs (-2); Lorraine, 275 cas (+9) et 12 cas actifs (-9); Sainte-Anne-des-Plaines, 296 cas (+8) et 25 cas actifs (-3).

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois Ville et MRC, le nombre de cas atteint désormais un total de 1 433 (+53), alors qu’on recensait 61 cas actifs, le 28 janvier, c’est à dire cinq de moins que la semaine précédente.