COVID-19 : La bibliothèque de Sainte-Thérèse accessible uniquement pour le service de prêt sans contact

Dès le jeudi 13 janvier, la bibliothèque de Sainte-Thérèse sera accessible exclusivement pour le service de prêt sans contact, et ce, jusqu’à nouvel ordre. De même, les heures d’ouverture seront modifiées, soit du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, et le samedi et dimanche de 10 h à 16 h. Ces mesures sont mises en place afin de limiter la propagation de la COVID-19 et d’assurer la sécurité des citoyens et des employés.

Réservation de documents en ligne ou par téléphone

Pour réserver des documents, les citoyens devront se rendre au biblio.sainte-therese.ca, via leur dossier d’abonné (numéro de Carte citoyen et mot de passe nécessaires). Il sera également possible d’effectuer des réservations par téléphone au 450 434-1440, poste 2400, durant les nouvelles heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, et le samedi et dimanche de 10 h à 16 h).

Il sera important de se présenter à la bibliothèque uniquement à la suite de la confirmation téléphonique par le personnel et de respecter ces consignes lors de la cueillette :

Ne présenter aucun symptôme lié à la COVID-19

Respecter les mesures sanitaires en vigueur

Présenter sa Carte citoyen valide

Sur place, il ne sera pas possible de demander des documents supplémentaires. Il est également fortement suggéré d’apporter un sac pour transporter vos documents, au besoin.

Retour de documents

Les retours de documents s’effectuent uniquement dans la chute prévue à cet effet à l’extérieur de la bibliothèque. Cette dernière est accessible en tout temps. Il n’est pas possible de retourner des documents au comptoir de prêt. Pour les citoyens se trouvant en isolement, il est demandé de retourner les documents après la période d’isolement ou d’aviser le personnel de la bibliothèque.

Activités

Dans la mesure du possible, les activités offertes par la Bibliothèque prévues en janvier et en février seront présentées en mode virtuel. Pour les enfants, il est possible de regarder en tout temps les heures du conte préenregistrées au biblio.sainte-therese.ca sous l’onglet Programmation en cours, ou encore d’écouter l’heure du conte au téléphone en appelant au 450 434-1440, poste 2402.

Les citoyens désirant obtenir ou renouveler une Carte citoyen peuvent le faire en ligne au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Carte citoyen. Le personnel offre du soutien téléphonique durant les heures d’ouverture aux citoyens ayant de la difficulté à effectuer leur demande, au 450 434-1440, poste 2400.

La situation sera réévaluée en fonction des consignes qui seront émises par les autorités compétentes et des changements pourraient survenir sans préavis.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au biblio.sainte-therese.ca ou téléphonez au

450 434-1440, poste 2400.