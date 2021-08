COVID-19 : hausse marquée chez les 5-19 ans

En publiant ses données hebdomadaires sur la situation de la pandémie pour chacune des municipalités de la région, la Santé publique des Laurentides observe une hausse marquée des cas parmi la tranche de population des 5 à 19 ans.

De fait, le taux d’incidence (nombre de cas par 100 000 individus), dans ce groupe d’âge, est passé de 10,9 à 33,7 en une semaine, c’est à dire entre le 12 et le 19 août, jour où ces données ont été publiées. Tel que formulé par la Santé publique, il s’agit de la hausse la plus marquée, tous groupes d’âge confondus.

On laissera aux experts le soin de juger si cette fluctuation est spectaculaire ou non, il n’en reste pas moins que la tendance qui s’observe depuis maintenant trois semaines donne de l’élan à cette idée de quatrième vague, qui pourrait aussi nécessiter une troisième dose de vaccination. C’est sans compter que, dès cette semaine (jeudi 26 août), les institutions scolaires rouvriront progressivement leurs portes à l’ensemble des élèves.

Pour une troisième semaine de suite, ce sont les 20-29 ans qui affichent le taux d’incidence le plus élevé, avec 67,3/100 000, une augmentation de neuf cas en une semaine. Suivent les 30-49 ans, avec un taux de 29,6 (+6). Sans mentionner les chiffres, on signale que ce taux d’incidence est demeuré stable chez les 50-59 ans, et qu’il se trouve en baisse chez les 0-4 ans et les 70 ans et plus.

MRC de Thérèse-De Blainville

Blainville enregistre 15 nouveaux cas, entre le 12 et le 19 août, ce qui porte le total à 2 303 dans cette municipalité, depuis le début de la pandémie. On y dénombre aussi 18 cas actifs (+5).

Onze cas se sont ajoutés à Sainte-Thérèse, pour un cumulatif de 1 245 et neuf cas actifs (+3). Boisbriand suit de près, avec un cumulatif de 1 208 cas (+11) et 10 cas actifs (-5).

Dans les autres villes de cette MRC, le tableau se lit comme suit : Rosemère, 588 cas (+5) et 1à 4 cas actifs; Sainte-Anne-des-Plaines, 563 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs; Bois-des-Filion, 484 cas (+3) et 1 à cas actifs; Lorraine, 437 cas (+6) et sept cas actifs (-3).

MRC de Deux-Montagnes

À Saint-Eustache, on a recensé 19 nouveaux cas, entre le 12 et le 19 août, pour un cumulatif de 1 958. Quatre cas actifs se sont ajoutés, pour un total de 24.

Durant la même période, cinq résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont reçu un diagnostic positif, pour un total de 678 cas jusqu’ici. On y dénombre aussi sept cas actifs (-2). Deux-Montagnes arrive troisième pour le nombre cumulatif des cas, avec 569 (+6). On y recense 1 à 4 cas actifs.

Dans les autres villes de la MRC la situation est la suivante : Pointe-Calumet, 195 cas (+2) et 1 à 4 cas actifs; Saint-Joseph-du-Lac, 192 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs; Oka, 125 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs; Kanesatake, 47 cas (+9) et 6 cas actifs (+2); Saint-Placide, 28 cas (+0) et aucun cas actif.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, 27 cas se sont ajoutés, pour un cumulatif de 2 081. On y dénombre 28 cas actifs, une augmentation de 11 en une semaine.

Guérisons, vaccins, décès…

Les Laurentides ont enregistré 510 décès attribuable à la COVID-19, depuis le début de la pandémie (aucun dans les 14 derniers jours). Le nombre de cas a atteint un cumulatif de 21 502 (+171), alors qu’on recense 194 cas actifs (+14).

On signale par ailleurs que 20 798 (+135) personnes qui avaient contracté le virus en sont désormais guéries. Enfin, quelque 12 393 résidants des Laurentides ont été vaccinées, entre le 12 et le 19 août, pour un total de 844 007 doses administrées depuis le début de l’opération.