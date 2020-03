COVID-19 : François Legault lance un appel à tous les influenceurs

Bien que les enfants soient moins vulnérables au coronavirus, le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite que l'on mette toutes les chances de notre côté et demande la collaboration de tous les artistes, sportifs, personnalités publiques, influenceurs du Web et youtubeurs pour sensibiliser les jeunes à adopter et à appliquer les consignes de prévention et d'hygiène de la santé publique.

En compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, le premier ministre a indiqué que dans certains pays, comme la Corée et l’Italie, les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus. Pour poursuivre ses efforts afin de limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec lance donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui ont une écoute spéciale des jeunes, soit leurs idoles. Si ces personnalités publiques utilisent leurs réseaux sociaux et leurs tribunes, M. Legault est convaincu qu’elles sauront persuader les jeunes de respecter les consignes de santé publique. Le Québec en sortira ainsi gagnant.

Campagne publicitaire « Propage l’info, pas le virus »

En plus de cet appel, le premier ministre a précisé que le gouvernement du Québec lance, dès aujourd’hui, sa propre campagne de communication avec pour mot d’ordre : « Propage l’info, pas le virus ».

François Legault a rappelé aux jeunes que ce n’est pas le temps de se rassembler ni d’organiser des fêtes. C’est un effort collectif qui doit être fait pour combattre le coronavirus.

Ajout de 9 cliniques désignées, pour un total de 31

Le premier ministre a assuré que tout est fait dans le réseau de la santé pour augmenter la capacité de cueillette d’échantillons et d’analyse. Il est primordial de multiplier les tests et le nombre de cliniques, tous les jours, a insisté M. Legault. Pour y parvenir, il a annoncé que le ministère de la Santé et des Services sociaux ajoutera 9 cliniques désignées, pour un total de 31 sur le territoire du Québec.

Le premier ministre a de nouveau remercié les Québécois qui ont une expérience dans le domaine de la santé et qui sont à la retraite, qui répondent en grand nombre à la campagne « Je contribue », visant à épauler le réseau de la santé. Plus de 10 000 candidatures ont été reçues à ce moment-ci et déjà 1 800 personnes sont en voie d’être mises à contribution dans le réseau.

Travaux ajournés à l’Assemblée nationale jusqu’au 21 avril

M. Legault a également salué les chefs de l’opposition à l’Assemblée nationale, Pierre Arcand, Manon Massé et Pascal Bérubé, «qui font preuve de beaucoup de grandeur dans cette crise. L’unité qui règne au Québec dans cette course contre la montre est inspirante et les Québécois ont de quoi être fiers de leur classe politique.»

Mardi matin, les leaders parlementaires des différents partis politiques ont convenu d’ajourner les travaux jusqu’au 21 avril, afin de permettre aux députés d’être auprès des citoyens de leur circonscription.

Respecter les directives de santé publique

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre a tenu à répéter les directives des autorités de la santé publique que tous les Québécois doivent suivre pour limiter la contagion à la COVID-19, aplatir la courbe de transmission et, ultimement, sauver des vies :

-Se laver les mains, régulièrement, avec du savon ;

-Tousser dans son coude ;

-Garder une distance de 1 à 2 mètres les uns des autres ;

-Éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, peu importe le nombre de personnes présentes ;

-S’isoler pendant une période de 14 jours si on revient d’un voyage à l’étranger, sans exception, ou si on éprouve des symptômes liés à la grippe et au rhume ;

-En cas de symptôme, il faut appeler le 1 877 644-4545 ;

-Pour les employeurs, il faut, dans la mesure du possible, permettre aux employés de faire du télétravail. Aussi, les employeurs doivent cesser de demander des billets médicaux à leurs employés qui doivent s’isoler, afin de ne pas engorger inutilement le réseau de la santé et des services sociaux.