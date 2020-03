COVID-19: Fermeture des établissements municipaux à Sainte-Anne-des-Plaines

Face à un contexte de pandémie à évolution rapide, la Ville souhaite aplanir la courbe d’infection en appliquant sur son territoire des mesures favorisant la distance sociale et la protection des citoyens et du personnel. Suivant cette logique, les décisions suivantes s’appliqueront dès maintenant, et ce jusqu’au 11 avril, suivant les recommandations gouvernementales :

La Ville prend la décision de fermer les établissements municipaux au public, dès midi aujourd’hui, et ce jusqu’au 11 avril.

Les services aux citoyens continueront d’être assurés par téléphone ou par internet, lorsque cela est possible. Dans certains cas où des rencontres en personne sont nécessaires, les citoyens pourront prendre rendez-vous avec le service requis.

Concernant les annulations des activités de loisirs de la Ville, les personnes s’étant inscrites préalablement au vendredi 13 mars seront créditées via le système d’inscription en ligne. Les sommes déjà payées seront donc déduites des prochaines inscriptions. Pour de plus amples détails, vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs.

Rappels des dernières mesures prises par la Ville, toujours en vigueur

Toutes les activités de loisirs de la Ville sont annulées, de manière préventive, et ce, jusqu’à la date du 11 avril 2020. Les décisions relatives aux activités et aux rassemblements ultérieurs seront prises en fonction des développements des prochains jours et des prochaines semaines.

La Ville invite, encore une fois de manière préventive, toutes les associations ou organisations publiques ou communautaires à annuler ou reporter toutes réunions ou tous rassemblements non essentiels.

Le Salon d’Exposition d’Arts visuels, prévu le 28 mars prochain, est donc conséquemment annulé et sera possiblement reporté à une date ultérieure, sous toutes réserves des développements futurs.

Toutes les activités sportives à l’aréna sont annulées, et conséquemment, l’aréna, tout comme la bibliothèque municipale et le Centre Jean-Guy-Cardinal sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre.

Pour plus d’informations

Voici un rappel des numéros de téléphone qui peuvent être utiles dans les circonstances :

Hôtel de Ville 450 478-0211 Poste 2010 Service de l’urbanisme 450 478-0211 Poste 2025 Service des finances et de la taxation 450 478-0211 Poste 2023 Service des loisirs et de la culture 450 478-0211 Poste 2016 Garage municipal 450 478-0211 Poste 3001 Caserne d’incendie 450 478-0211 Poste 5001 Greffe et commissaire à l’assermentation 450 478-0211 Poste 2023 Service des communications 450 478-0211 Poste 2031 Direction générale 450 478-0211 Poste 2028 Service des ressources humaines 450 478-0211 Poste 2033 Bibliothèque municipale 450 478-4337 Aréna – Centre sportif 450 838-8772 Centre Jean-Guy-Cardinal 450 478-4045 CLSC Sainte-Anne-des-Plaines 450 433-2777 #64069 Ligne d’information générale sur le COVID-19 1-877-644-4545 Urgence médicale 911 Hôtel de Ville 450 478-0211 Poste 2010 Urbanisme 450 478-0211 Poste 2025 Taxation 450 478-0211 Poste 2023 Service des loisirs 450 478-0211 Poste 2016 Garage municipal 450 478-0211 Poste 3001 Caserne d’incendie 450 478-0211 Poste 5001 Bibliothèque municipale 450 478-4337 Aréna – Centre sportif 450 838-8772 Centre Jean-Guy-Cardinal 450 478-4045 Info santé 811 CLSC Sainte-Anne-des-Plaines (450) 433-2777 #64069 Ligne d’information générale sur le Covid-19 1 877 644 4545 Urgence médicale 911

Pour plus d’informations, consultez le site www.quebec.ca/coronavirus

Communications et suite des choses

Ces mesures sont prises afin de privilégier la santé et la sécurité des citoyens et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande à tous de faire preuve de résilience, d’empathie et de solidarité dans le contexte particulièrement restreignant et surtout inconnu, auquel nous faisons tous face, ensemble.

L’Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) de la ville est en veille et assurera la circulation des informations afin de supporter les citoyens dans la situation.

La Ville émettra une communication sur sa page Facebook faisant état de la situation, chaque jour à 10h, et ce, tant que cela s’avérera pertinent et nécessaire.