COVID-19 : Desjardins annonce des mesures d’allègement

Ses membres et clients ayant manifesté une certaine préoccupation en lien avec leur santé financière, dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, le Mouvement Desjardins annonce des mesures d’allègement à leur intention. Également, à compter de ce mercredi 18 mars, Desjardins favorise la prestation de services à distance et recommande à ses membres et clients d’utiliser ses services en lignes et ses guichets automatiques.

Mesures d’allègement pour les membres et clients Particuliers

Desjardins se dit conscient que certains de ses membres et clients pourraient subir des pertes de salaires pendant une période temporaire, et souhaite les accompagner dans cette situation. Aussi, les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à faire face à leurs obligations financières peuvent dès maintenant communiquer avec l’institution qui analysera chaque situation au cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller jusqu’à un allègement des paiements pour l’ensemble des produits de financement. Ces allègements n’auront aucune incidence négative sur la cote de crédit des membres et clients qui s’en prévaudraient.

De la même façon, Desjardins analysera au cas par cas les demandes de crédit pour les membres et clients qui auraient un besoin rapide de liquidité.

Desjardins pourrait bonifier ces mesures selon l’évolution de la situation.

Accessibilité physique à quatre points de services

Sur notre territoire, les Caisses Desjardins Thérèse-De Blainville, de l’Envolée et de Mirabel favorisent la prestation de services à distance et maintiennent une accessibilité physique à quatre points de services,

Afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés, administrateurs, membres et clients au sommet de ses priorités, les Caisses Desjardins Thérèse-De Blainville, de l’Envolée et de Mirabel laissent désormais accessibles à leurs membres et clients quatre points de services, ouverts aux heures habituelles:

-201, boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse J7E 2X6 (siège social) ;

-1070, boulevard du Curé-Labelle, Blainville J7C 2M7 ;

-63, montée Gagnon, Bois-des-Filion J6Z 4H3 ;

-8 000, rue Saint-Jacques, Mirabel J7N 2B7 (siège social).

Cette décision s’inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales afin de limiter la propagation de la COVID-19. La liste complète des points de services de Desjardins qui sont accessibles physiquement est disponible sur le site [www.desjardins.com/covid-19].

Se disant consciente des répercussions qu’une telle décision pourrait éventuellement avoir sur ses membres et clients, la Caisse Desjardins tient à leur assurer qu’ils bénéficieront de tout l’accompagnement nécessaire dans cette période particulière et sans précédent. Ainsi, les services seront maintenus afin de leur permettre d’avoir accès à des services financiers complets. Rappelons qu’avant même que cette situation ne survienne, 92 % des transactions réalisées chez Desjardins se faisaient déjà en mode virtuel ou automatisé, c’est-à-dire ailleurs qu’à un guichet automatique ou un comptoir caissier.

Une accessibilité complète des services automatisés

Les membres et clients continueront d’avoir accès aux 1 689 guichets automatiques de Desjardins, au service téléphonique de 6 h à minuit 7 jours sur 7, ainsi qu’à ses services AccèsD Internet, téléphone et mobile. Ainsi, les membres et clients pourront continuer de réaliser la plus grande partie de leurs transactions financières en utilisant les canaux virtuels mis à leur disposition. Les guichets automatiques continueront d’être approvisionnés comme à l’habitude et aucune pénurie d’argent liquide n’est envisagée. Afin de réduire la pression sur ses centres d’appels, Desjardins demande à ses membres et clients de privilégier les services AccèsD Internet et mobile.

Des rendez-vous se réaliseront à distance

Les membres qui avaient des rendez-vous au cours des prochaines semaines seront rapidement contactés pour les informer de la situation. Selon la nature du rendez-vous, celui-ci pourrait être maintenu et se faire par téléphone ou être déplacé dans l’un des 4 points de services accessibles. Certains rendez-vous pourraient également être reportés.

Voici un aperçu des produits et services offerts par téléphone de 6 h à minuit, 7 jours sur 7 :

(Notez que ces services pourraient évoluer en fonction de l’évolution de la situation)

AccèsD Internet et mobile

-Soutien à l’utilisation des différentes fonctions

-Inscription au service

-Gestion de la fonction virements entre personnes

-Gestion du dossier de factures

Opérations et transactions courantes

-Carte d’accès Desjardins (émission et remplacement)

-Forfaits

-Changement d’adresse

-Relevé de compte

-Virements entre comptes

-Contrordre de paiement

-Demande de recherche

Cartes de crédit

-Demande de carte

-Transfert de compte

-Virement en cas de découvert

-Relevé de compte en ligne

Placement et financement

-Placements garantis

-Fonds communs de placement*

-Financement Accord D

-Financement automobile et biens durables

(*Service disponible du lundi au vendredi de 8h à 21h.)