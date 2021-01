COVID-19: début de la vaccination pour les résidents en CHSLD

La vaccination contre la COVID-19 est élargie aux résidents en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), et ce, dès aujourd’hui, le jeudi 7 janvier, grâce à la réception des premières doses du vaccin Moderna.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides précise que les modalités liées à la conservation et à la distribution de ce vaccin permettent d’administrer un total de 1160 premières doses dans 11 CHSLD choisis stratégiquement.

Dans les Basses-Laurentides, les premiers à être vaccinés seront les résidents du CHSLD de Saint-Benoit, à Mirabel. La date du 10 janvier a été retenue pour cet établissement. Les familles des résidents qui ont des questions sont invitées à communiquer directement avec le milieu de vie de leur proche.

Au fur et à mesure de l’arrivée des prochaines livraisons de vaccins, la liste sera bonifiée afin de couvrir l’ensemble des CHSLD du territoire. Rappelons que la vaccination dans ces lieux sera réservée uniquement aux résidents de ces centres d’hébergement. La priorisation de ce groupe s’appuie sur la recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec et son objectif principal est la prévention des maladies graves et des décès.

«Avec l’arrivée des premières doses du vaccin Moderna, nous nous réjouissons de pouvoir élargir dès cette semaine la vaccination auprès de notre clientèle vulnérable en CHSLD. Cela permettra de protéger davantage nos résidents, ainsi que le personnel ayant des contacts étroits avec eux, afin d’enrayer la propagation du virus. D’ici les prochaines semaines, nous espérons pouvoir vacciner près de 2530 résidents dans l’ensemble de nos CHSLD sur le territoire», tient à souligner la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Parallèlement à la vaccination des plus vulnérables, la vaccination auprès des travailleurs de la santé ayant un contact étroit avec cette clientèle suit son cours et sera rapidement accessible à d’autres groupes.

Le CISSS des Laurentides souligne qu’il demeure, dans ce contexte, primordial et déterminant de continuer d’appliquer les mesures de protection contre les infections de manière rigoureuse, même pour les personnes vaccinées, tant et aussi longtemps qu’un avis différent ne sera pas émis de la part de la Santé publique.

En date du 7 janvier, 11 h, 2341 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans les Laurentides.

La population est invitée à consulter le site du CISSS des Laurentides au [www.santelaurentides.gouv.qc.ca] pour obtenir tous les détails entourant la campagne de vaccination sur le territoire.