COVID-19: De nouvelles mesures du gouvernement, les villes agissent

Sur le site officiel du gouvernement du Québec, via une page consacrée spécifiquement au Coronavirus, on stipule que deux cas sont confirmés dans les Laurentides, alors que le nombre total de personnes infectées dans la province se chiffre à 21. Or, d’après une source certaine, trois nouveaux cas s’ajouteraient aux deux recensés dans la région des Laurentides. Plus de détails sont à venir.

De nouvelles mesures du gouvernement

Le gouvernement du Québec a adopté un décret, déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Aux dires du site informatif, «cette mesure exceptionnelle permet par exemple à la ministre de la Santé et des Services sociaux et aux établissements de procéder sans délai à l’achat d’équipements ou de conclure les contrats nécessaires pour protéger la santé de la population.»

En outre, on demande aux Québécois de plus de 70 ans et aux personnes immunodéficientes de rester à la maison. Les visites dans les hôpitaux, dans les ressources intermédiaires, les résidences privées pour aînés et les CHSLD sont interdites. On demande aux Québécois de renoncer aux voyages. De plus, on demande aux infirmières à la retraite de venir prêter main-forte pour la lutte au Coronavirus.

Pour plus d’informations relatives à toutes mesures prises par le gouvernement provincial, aux consignes sanitaires, aux symptômes et traitements concernant le virus, cliquez ici.

Informations à propos des villes

Notez que votre hebdomadaire a partagé, le vendredi 13 mars, les mesures et précautions prises par les différentes villes des Basses-Laurentides, soit dans les MRC de Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes, ainsi que la Ville de Mirabel.

Pour plus d’informations, il suffit de visiter la section «COVID-19» des sites de vos journaux NORD INFO (MRC Thérèse-De Blainville et la Ville de Mirabel) et L’ÉVEIL (MRC Deux-Montagnes et la Ville de Mirabel).

Les prochaines éditions de vos hebdomadaires seront d’ailleurs publiées et disponibles dès le mercredi 18 mars, en format papier et en ligne. Elles contiendront plus amples renseignements sur le sujet du Coronavirus.

Liens vers les sections «COVID-19» de vos hebdomadaires :

NORD INFO, section «COVID-19»

L’ÉVEIL, section «COVID-19»

Autres liens utiles :

Site du gouvernement du Québec, page COVID-19

Site du gouvernement du Canada, page CODIV-19

Organisation mondiale de la Santé (OMS)