COVID-19: Boisbriand ferme l’accès de toutes ses installations municipales

Afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), la Ville de Boisbriand ferme l’accès de toutes ses installations municipales aux visiteurs. De plus, la Ville suspend l’ensemble de sa programmation loisirs ainsi que tous les événements et activités prévus au calendrier. Ces directives entrent en vigueur immédiatement et le resteront jusqu’à nouvel ordre.

Les bâtiments visés par la fermeture sont : Hôtel de ville, Bibliothèque, Maison du citoyen (incluant tous ses locaux annexes), Centre culturel, Aréna municipal (incluant l’Atelier du pro), Ateliers municipaux et Caserne incendie. Prenez note que le Complexe aquatique de Saint-Eustache est également fermé à la population depuis le 13 mars. «La Ville de Boisbriand prend très au sérieux la situation et se conforme aux recommandations émises par le gouvernement du Québec afin de limiter la propagation du virus. Malgré la fermeture de nos bâtiments municipaux, les employés demeureront en poste et seront en mesure de répondre aux demandes des citoyens par téléphone au 450 435-1954 et en ligne au www.boisbriand.ca. À partir de maintenant, toutes nos rencontres avec les gens de l’extérieur se dérouleront par vidéoconférence», indique la mairesse, Marlene Cordato. À titre d’employeur, la Ville de Boisbriand impose une période d’isolement de 14 jours à tous ses employés et élus qui reviennent de voyage, peu importe la destination. La Ville recommande également à ses employés et élus de ne pas faire de voyages personnels. S’ils partent, ils ont l’obligation de divulguer leur situation et d’être en isolement pendant deux semaines à leur retour. Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter sans frais le 1 877 644-4545. La liste des symptômes peut être consultée au www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html#faq. La mise à jour du site Internet et de la page Facebook de la Ville sera effectuée au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Les citoyens sont invités à les consulter régulièrement.