COVID-19: Bois-des-Filion suspend ses activités non essentielles

Par mesure préventive, la Ville de Bois-des-Filion suspend ses activités non essentielles pour une durée indéterminée, afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). Veuillez noter que tous les cours, activités et conférences ayant lieu dans les bâtiments municipaux sont annulés jusqu’à nouvel ordre, soit au Centre des loisirs, au Chalet des citoyens, à la bibliothèque municipale, à la Maison Limoges-Perron, Centre culturel, ainsi qu’à la Salle de quilles de Bois-des-Filion. Cette décision donne suite aux recommandations et mesures préventives émises par le gouvernement provincial.

Bien que les services de base de la Ville de Bois-des-Filion demeurent fonctionnels (hôtel de ville, travaux publics, urbanisme, administration des loisirs, écocentre, sécurité publique, service incendie), nous invitons les citoyens à limiter leurs déplacements dans nos bâtiments municipaux pour les urgences seulement et à utiliser nos services en ligne disponibles :

– Paiement des taxes municipales

– Demande de permis

– Inscriptions ou paiement de cours, activités et événements

– Prêt de livres numériques



Informations

La Ville de Bois-des-Filion reste en communication constante avec la direction de la Santé publique (région Laurentides) pour un suivi de la situation.

Pour tout suivi sur l’état de la situation, visitez : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 ou ayant été en contact avec une personne infectée ou qui pourrait l’être est invitée à communiquer avec le 1 (877) 644-4545.